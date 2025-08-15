Usterka i nieplanowane lądowanie w Chinach. Problemy rejsu do Warszawy

Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy PLL LOT, potwierdził, że doszło do nieplanowanego lądowania samolotu SP-LSA, wykonującego rejs LO80 na trasie Tokio-Warszawa.
- Ze względu na usterkę silnika, maszyna została przekierowana na lotnisko zapasowe w Urumqi w Chinach. Służby operacyjne PLL LOT są w kontakcie z przedstawicielstwem w Chinach i pracują nad zapewnieniem pasażerom zakwaterowania oraz alternatywnych połączeń do Warszawy - przekazał.
