Usterka i nieplanowane lądowanie w Chinach. Problemy rejsu do Warszawy

Urumqi (Chiny) Źródło: Google Maps

Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy PLL LOT, potwierdził, że doszło do nieplanowanego lądowania samolotu SP-LSA, wykonującego rejs LO80 na trasie Tokio-Warszawa.

- Ze względu na usterkę silnika, maszyna została przekierowana na lotnisko zapasowe w Urumqi w Chinach. Służby operacyjne PLL LOT są w kontakcie z przedstawicielstwem w Chinach i pracują nad zapewnieniem pasażerom zakwaterowania oraz alternatywnych połączeń do Warszawy - przekazał.