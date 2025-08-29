Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat
|

Był zwykły wtorek, gdy zacząłem rozumieć prezydenta Donalda Trumpa

Michał Sznajder
Michał Sznajder
Donald Trump
Donald Trump
Źródło: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL
Zrozumieć Donalda Trumpa. To jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Amerykański prezydent, mówiąc delikatnie, co chwilę zaskakuje. Podczas niedawnego pobytu służbowego w Waszyngtonie spędziłem mnóstwo czasu w Białym Domu i zrobiłem ogromny krok w stronę tego zrozumienia. A stało się to w zwyczajny wtorek. Na zwyczajnej konferencji prasowej jego rzeczniczki - pisze Michał Sznajder, dziennikarz TVN24 i TVN24 BiS.Artykuł dostępny w subskrypcji

Konferencje Karoline Leavitt zawsze zaczynają się od krótkiego oświadczenia na temat bieżących sukcesów administracji. Potem przechodzimy do pytań, a pierwsze zadaje zawsze przedstawiciel "nowych mediów" - więcej o tym za chwilę. Dla mnie objawieniem było to pytanie, które jako jeden z kolejnych dziennikarzy zadał Jake Turx.

By przybliżyć jego postać, dodam, że parę tygodni wcześniej podał dalej wpis Donalda Trumpa na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie z pełnym uznania komentarzem: "Tak to wygląda, jak decyzje znowu podejmują dorośli".

Tym razem Turx zapytał: - Spośród umów pokojowych, do których prezydent doprowadził, z której jest najbardziej dumny?

Rzeczniczka uśmiechnęła się bardzo szeroko i zaczęła odpowiadać: - To dobre pytanie, Jake (…)

Karoline Leavitt
Karoline Leavitt
Źródło: WILL OLIVER/PAP

Trudno było mi się skupić na reszcie odpowiedzi, bo najpierw musiałem przetrawić to, co właśnie usłyszałem. "Z którego dokonania prezydent jest najbardziej dumny?".

Dla mnie to pytanie symboliczne, dlatego że tak naprawdę to nie pytanie, lecz hołd. To hołd złożony administracji, której rzeczniczka może po czymś takim kontynuować opowieści o wielkich sukcesach dyplomacji. Tak, Donald Trump faktycznie przyłożył rękę do wstrzymania kilku konfliktów (najgłośniejszy to Armenia - Azerbejdżan).

Podpisali deklarację pokojową w Białym Domu. Chcą Nobla dla Trumpa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Podpisali deklarację pokojową w Białym Domu. Chcą Nobla dla Trumpa

Ale administracja mówi o co najmniej sześciu zakończonych wojnach (a druga kadencja Trumpa zaczęła się raptem siedem miesięcy temu). Takie postawienie sprawy to - według portalu fact-checkingowego Politifact - stwierdzenie "w dużej mierze fałszywe" - bo są to raczej rozejmy, a wkład Trumpa w ich zawarcie czasem jest niejasny lub wprost kwestionowany.

Swoim pytaniem hołdem dziennikarz co najmniej przykłada rękę do popularyzacji tego fałszu i ułatwia władzy autopromocję. Polskim odbiorcom może to trochę przypominać sytuację z czasów poprzedniej władzy, gdy premier Mateusz Morawiecki miał zlecać przeprowadzenie wywiadu z prezydentem Andrzejem Dudą na zasadzie: "narracja jest gotowa, trzeba to tylko poprzecinać pytaniami".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Narracja jest gotowa, tylko trzeba ładnie to wszystko ująć". Premier miał pisać do prezesa PAP

Polska

Ryzykowna dociekliwość

W innej sytuacji są media, które pytań hołdów nie zadają. Albo działania prezydenta Trumpa kwestionują - najlepszym przykładem jego walka z renomowaną agencją Associated Press, która nie użyła zwrotu "Zatoka Amerykańska" i została przy Zatoce Meksykańskiej. W efekcie Biały Dom przestał gwarantować jej dostęp do wydarzeń w Gabinecie Owalnym, Mar-a-Lago i Air Force One. Agencje Reuters i Bloomberg utraciły zaś stałe miejsca w wąskiej grupie dziennikarzy z dostępem do prezydenta.

Ktoś mógłby zapytać: a dlaczego wielkie agencje mają być uprzywilejowane i mieć stały dostęp do prezydenta, gdy inni mają ten dostęp rzadziej?

Michał Sznajder
Michał Sznajder
Dziennikarz TVN24 BiS i TVN24, w których prowadzi programy i komentuje wydarzenia międzynarodowe. Specjalizuje się w polityce amerykańskiej. Relacjonował ostatnie trzy wybory prezydenckie w USA.
Czytaj także:
F-16 Tiger Demo Team
Co wiemy o zespole, do którego należał Maciej "Slab" Krakowian
Polska
imageTitle
Polskie kluby poznały rywali w Lidze Konferencji
EUROSPORT
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Pozew klientów Amber Gold. Jest decyzja sądu apelacyjnego
BIZNES
imageTitle
Kim jest kolejna rywalka Świątek? Polka raz dała się jej zaskoczyć
EUROSPORT
Policja zatrzymała obywatela Ukrainy
"Zamieszczał w sieci materiały filmowe, w których groził podpaleniami"
WARSZAWA
Rolnik się wkurzył i wiatrak zburzył. Gdzie? To już nie ma znaczenia
Rolnik się wkurzył i wiatrak zburzył. Dlaczego? Nieważne, ale pasuje do tezy
Jan Kunert
Major Maciej "Slab" Krakowian
"To nie jest coś, co pierwszy raz w życiu miał zrobić"
Aleksandra Koszowska
Prezydent USA Donald Trump
Quiz. Redaktorzy newsowi potrafią wskazać 5 dobrych odpowiedzi, a ty?
Polska
licznik prad energia shutterstock_2176249181
Jest projekt w sprawie cen prądu
BIZNES
Pożar autobusu na zakopiance
W lusterku zobaczył dym i płomienie. Pożar autobusu na zakopiance
Kraków
shutterstock_2482047649
Coraz większy problem Tesli. "Jedna z najgorzej sprzedających się marek"
BIZNES
Burza, pioruny, silne burze
Gdzie jest burza? Mocno pada i wieje
METEO
62-latek z zarzutami
Śmierć we wsi Pokój. Świętowali przejście na emeryturę
Opole
Barierki zamontowano na zakładkę
Niechlujna "barierkoza" w Poznaniu. Konserwator chce wyjaśnień
Poznań
Topnieniem lodowców w Himalajach
Znów pobiliśmy niechlubne rekordy
METEO
Air Show w Radomiu 2023
"Druga para oczu pilota, kolejny bezpiecznik". Kim jest Safety Observer
Polska
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
"Nie był przypadkową ofiarą". Zarzuty po pobiciu Adama Niedzielskiego
WARSZAWA
imageTitle
Kto kapitanem polskiej kadry? Urban podjął decyzję
EUROSPORT
dziecko uczen szkola shutterstock_2425960105
Uwaga na tornistry i buty. Mogą wpływać na wady postawy
Zdrowie
Sędzia Mariusz Kurowski mówił, że jeśli był jakiś towar, to jeździł on przez Polskę i Łotwę, a potem wracał na Słowację
Jeden prowadził firmę, drugi był w kryzysie bezdomności. Wyroku w sprawie karuzeli VAT-owskiej
Białystok
Zamrożenie cen energii. Co podpisał, a czego nie podpisał Karol Nawrocki
Wszystkie weta Nawrockiego. Tak wygląda prezydencki licznik
Polska
Donald Trump
Trump zrywa z prawie 90-letnią tradycją
BIZNES
Mężczyzna próbował zatrzymać pociąg
Kompletnie pijany mężczyzna próbować zatrzymać pociąg na przejeździe kolejowym
Katowice
Energia z Bogdanki "najtańsza ze wszystkich"? Co myli poseł PiS
FAŁSZEnergia z "Bogdanki" jest "najtańsza ze wszystkich"? Co myli poseł PiS
Michał Istel
imageTitle
Nowy selekcjoner ogłosił pierwsze powołania
EUROSPORT
F-16
Dowództwo Generalne: do odwołania zakaz wykonywania na F-16 innych lotów niż bojowe
Polska
Opuszczona flaga państwowa przed ratuszem w Radomiu
Radom w żałobie. Opuszczona flaga, odwołane imprezy
WARSZAWA
Mężczyźnie grozi 20 lat pozbawienia wolności
Podszedł i bez powodu zadał cios. 23-latek stracił wzrok
Poznań
Były dyrektor Instytutu Pileckiego prof. Krzysztof Ruchniewicz
Dyrektor Instytutu Pileckiego odwołany
Polska
imageTitle
Człowiek stworzony na takie turnieje. Ponitka znów włączył dodatkowe moce
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica