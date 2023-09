Zatrzymano mężczyznę w związku z morderstwem Tupaca Shakura

czytaj dalej

Exodus ormiańskiej ludności z Górskiego Karabachu trwa. Z opanowanej przez Azerbejdżan separatystycznej enklawy uciekło do sąsiedniej Armenii już co najmniej 84 700 osób - poinformowała w piątek agencja Reutera, powołując się na armeńskie władze. To większość populacji tej samozwańczej republiki, która trzy dekady po ogłoszeniu niepodległości znika z map.