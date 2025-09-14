USA zatrzymały podejrzany tuńczykowiec

Nicolas Maduro deklaruje "gotowość do obrony Wenezueli" Źródło: Reuters

Według komunikatu odczytanego przez ministra spraw zagranicznych Wenezueli Yvana Gila amerykańscy marynarze weszli w piątek na pokład wenezuelskiego tuńczykowca i przetrzymywali go przez osiem godzin. Rząd Wenezueli zapewnił przy tym, że łódź była "nieszkodliwa".

Amerykańscy urzędnicy nie odpowiedzieli na prośbę o komentarz - podała agencja Reutera.

Niespokojnie na linii Waszyngton - Caracas

Napięcia pomiędzy Waszyngtonem a Caracas wzrosły, gdy w ubiegłym tygodniu wojsko USA zatopiło inną płynącą z Wenezueli łódź na Morzu Karaibskim, zabijając 11 członków jej załogi. Według amerykańskich władz łodzią szmuglowano do USA narkotyki.

Wenezuelczycy szkolą się po wezwaniu prezydenta Maduro, który mówi o "zagrożeniu" ze strony USA Źródło: PAP/EPA/Leman Pasquale

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa nie przekazała zbyt wielu szczegółów na temat tej operacji, mimo próśb ze strony Kongresu o uzasadnienie ataku. Rząd Wenezueli twierdzi natomiast, że żadna z 11 zabitych osób nie należała do gangu Tren de Aragua, jak ogłosiły władze w Waszyngtonie.

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro ogłosił rozpoczęcie "Planu Niepodległość 200". Zapewnił, że siły zbrojne i milicja wezmą udział w zagwarantowaniu "niepodległości i pokoju" w kraju Źródło: EPA/Miguel Gutierrez

