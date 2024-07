Szefowa Secret Service: odpowiedzialność spoczywa na mnie

Szefowa Secret Service Kimberly Cheatle określiła jako "niedopuszczalną" lukę w zabezpieczeniach podczas wiecu wyborczego Donalda Trumpa w Pensylwanii, na którym były prezydent został postrzelony. Wzięła na siebie odpowiedzialność za to, że służba nie zapobiegła atakowi. Zapowiedziała jednak, że nie złoży rezygnacji.

- To było nie do przyjęcia. (...) Odpowiedzialność spoczywa na mnie – powiedziała Cheatle w poniedziałek czasu miejscowego w wywiadzie dla stacji ABC News.

Winą częściowo obarczyła jednak władze lokalne, które współpracowały z Secret Service przy zabezpieczaniu wiecu. Jak dodała, agenci Secret Service szybko podjęli działania, aby zatrzymać napastnika po tym, jak uczestnicy wiecu zauważyli go na dachu budynku położonego tuż za granicą zabezpieczonego obszaru.

- W budynku była lokalna policja. Także w okolicy znajdowała się lokalna policja, odpowiadająca za to, co jest na zewnątrz budynku – podkreśliła Cheatle. Jak dodała, policjanci przebywali w środku, gdy strzelał ustawiony na dachu zamachowiec.

Na kilka godzin przed emisją rozmowy Cheatle z ABC, sekretarz bezpieczeństwa krajowego Alejandro Mayorkas nazwał dopuszczenie do strzelaniny porażką w zakresie bezpieczeństwa. Nie przypisał jednak winy służbom. Zapewnił, że ma do nich i do Cheatle "stuprocentowe zaufanie". Poinformował też, że w następstwie sobotniego ataku Secret Service zwiększyła środki ochrony między innymi Trumpa, urzędującego prezydenta Joe Bidena i wiceprezydentki Kamali Harris.