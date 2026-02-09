Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Wspólniczka Epsteina przed Kongresem. Miała powołać się na piątą poprawkę
Wspólniczka Epsteina przed Kongresem. Miała powołać się na piątą poprawkę
Świat

Zaginięcie matki słynnej prezenterki. "Zapłacimy"

Klatka kluczowa-217617
Zaginęła matka znanej prezenterki, Savanny Guthrie. Rodzina apeluje do rzekomego porywacza
Źródło: Reuters
Minął ponad tydzień od zgłoszenia zaginięcia Nancy Guthrie, matki popularnej amerykańskiej prezenterki telewizyjnej. W sobotę rodzina kobiety opublikowała film, w którym zwróciła się do potencjalnego porywacza, obiecując, że zapłaci za bezpieczny powrót kobiety. Według mediów zażądano 6 milionów dolarów okupu.

84-letnia Nancy Guthrie, matka Savannah Guthrie - amerykańskiej prezenterki i współprowadzącej program "Today" w NBC, zaginęła w nocy z 31 stycznia na 1 lutego. Jej tajemnicze zniknięcie z własnego domu szybko stało się tematem krajowych mediów. Według lokalnych służb kobieta jest słaba, ma bardzo ograniczone możliwości poruszania się i nie mogła opuścić miejsca zamieszkania bez pomocy, co skłoniło śledczych do szybkiego wniosku, że została porwana.

Zniknięcie Guthrie. Listy z żądaniem okupu

W sobotę Savannah Guthrie opublikowała w mediach społecznościowych film z przekazem skierowanym do potencjalnego porywacza bądź porywaczy. - Otrzymaliśmy twoją wiadomość i rozumiemy ją - mówiła wyraźnie poruszona, a obok niej znajdowała się dwójka jej rodzeństwa. - Błagamy cię teraz, abyś oddał nam naszą matkę. Prezenterka przyznała, że to "jedyny sposób na osiągnięcie spokoju". - I zapłacimy - dodała. Film nie zawiera żadnych szczegółów dotyczących wiadomości, do której się odwoływała.

Prezenterka Savannah Guthrie apleuje do rzekomego porywacza matki
Prezenterka Savannah Guthrie apleuje do rzekomego porywacza matki

Jak podaje stacja CNN, domniemany porywacz lub porywacze żądają 6 milionów dolarów (ponad 21 milionów złotych - red.) do godziny 17 czasu lokalnego w poniedziałek (godz. 1 w nocy w Polsce we wtorek - red.) - wynikało z listu otrzymanego przez CNN KGUN. Zawierał on groźbę pozbawienia życia, jeśli termin nie zostanie dotrzymany. Według mediów, do trzech redakcji wysłano "listy z żądaniem okupu", które były analizowane przez FBI.

Służby poszukują Nancy Guthrie
Służby poszukują Nancy Guthrie
Źródło: X/PimaSheriff

Choć w poszukiwania Nancy Guthrie zaangażowały się nie tylko lokalne służby, ale też FBI, wciąż nie udało się zidentyfikować podejrzanych. Detektywi nadal pracują nad sprawą, a w weekend znów przeszukano miejsce zamieszkania kobiety. Policja uznała jej dom za miejsce zbrodni, bo znaleziono tam ślady krwi 84-latki i włamania. Ustalono również, że kamera znajdująca się przy drzwiach została odłączona.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zaginiona nastolatka znaleziona żywa w pudle

Zaginiona nastolatka znaleziona żywa w pudle

Kartki znalezione w lesie uratowały matkę z synem

Kartki znalezione w lesie uratowały matkę z synem

W sprawę zaangażował się prezydent USA Donald Trump. W ostatni piątek stwierdził, że odpowiedzi dotyczące zaginięcia kobiety mogą pojawić się "wkrótce". - Mamy pewne informacje, które, jak sądzę, mogą wkrótce zostać ujawnione przez Departament Sprawiedliwości, FBI lub kogokolwiek innego - mówił podczas rozmowy z reporterami na pokładzie Air Force One.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Ewa Żebrowska/AM

Źródło: NBC News, CNN, ABC News, BBC

Udostępnij:
Tagi:
USAPolicjaTelewizja
Czytaj także:
Ghislaine Maxwell
Wspólniczka Epsteina przed Kongresem. Miała powołać się na piątą poprawkę
Świat
imageTitle
Polegli sportowcy na kasku. Potrzebna specjalna zgoda
EUROSPORT
UE narzuci nam 11 różnych koszy na śmieci?
UE wprowadza aż 11 pojemników na odpady? Wyjaśniamy "śmieciowy absurd"
Gabriela Sieczkowska
Władimir Putin witany na lotnisku w Teheranie w 2018 roku
Tajne wsparcie Rosji. Tony gotówki w pociągach i na statkach
BIZNES
Pług zjechał w dół zbocza. Nie żyje kierowca
Tragedia podczas odśnieżania. Pług zjechał zboczem
Maciej Wacławik
Powódź Andaluzja
Po deszczu usłyszeli dziwne dźwięki. "Stłumione brzęczenie"
METEO
imageTitle
Konkurs olimpijski w skokach. Trwa seria próbna
RELACJA
Zdjęcie zamieszczone na Truth Social przez Donalda Trumpa
Trump opublikował przeróbkę zdjęcia z liderami. Jest jedna różnica
Świat
Wstępne wyniki ogólnopolskich kontroli
Kolejne schronisko zamknięte. Decyzja właściciela
WARSZAWA
imageTitle
Zagrożenie lawinowe we Włoszech. Na liście Cortina
EUROSPORT
shutterstock_1054902860
Lek przeciwgrypowy profilaktycznie? Lekarz tłumaczy, dlaczego nie dla wszystkich
Zdrowie
pap_20260101_1EQ
"Kuriozalna sytuacja", chleb z dyskontu i "lekcja dla Polski"
Maja Piotrowska
Awaria studzienki na moście Łazienkowskim (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria studzienki na Trasie Łazienkowskiej
WARSZAWA
Natalia Czerwonka w walce o medal
Polki bez szans na medal. Teraz decydujące przejazdy
RELACJA
Metro Kondratowicza
Woda na stacjach metra. Podali przyczynę
WARSZAWA
Coraz mniej śniegu, Ornontowice (Śląskie)
Tu sytuacja jest tak poważna, że nie naprawi jej nawet wyjątkowa zima
METEO
Protest przed ratuszem w Sydney, 9 lutego 2026 r.
Chcą zakazu wjazdu dla prezydenta. Protestują przeciwko wizycie
Świat
Pseudokibic z listu gończego zatrzymany po powrocie do Polski
Członek gangu wpadł, gdy postanowił odwiedzić partnerkę
Kraków
imageTitle
Niesamowite, co powiedziała Vonn, gdy ją opatrywano. "Prawdziwy charakter"
EUROSPORT
Londyn, Anglia, Wielka Brytania
Biedne a bogate dzielnice. Diametralne różnice
BIZNES
Strajk na kolei w Hiszpanii
Pokłosie tragicznych wypadków. Utrudnienia w całym kraju
BIZNES
Uciekali jeepem po kradzieży paliwa
Pościg za złodziejami paliwa
Opole
imageTitle
Żyła gotowy na polski sukces. "Jest w stanie walczyć o złoty medal"
EUROSPORT
Zastrzelił ojca po spotkaniu świątecznym. Proces oskarżonego dobiegł końca
Zatonął samochód, w środku spała kobieta. Sąd uznał, że to było zabójstwo
Katowice
pap_20251208_0L0
"Nie ma sensu rozmawiać o sprawach ściśle tajnych". Kontrowersyjne zaproszenie na RBN
Klatka kluczowa-216523
70 tys. gości, miliony świadków. Ślub podczas Super Bowl
Świat
imageTitle
Przez igrzyska zapomniała o studiach. Mistrzowska reakcja profesora
EUROSPORT
imageTitle
Olimpijka szuka partnera na randkę. Otrzymała 600 wiadomości
EUROSPORT
imageTitle
Historyczne złoto dla Szwajcarów. Brązowego medalu nie przyznano
EUROSPORT
Włochy. Napad na ciężarówkę w Apulii
"Na miłość boską, wysadzili auto w powietrze!" Kierowca nagrał napad na furgonetkę
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica