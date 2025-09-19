Logo strona główna
Świat

Zabójstwo trzech dziewczynek. Po miesiącach poszukiwań byłego żołnierza odnaleziono ciało

Trzy dziewczynki zaginęły w stanie Waszyngton
Policja w Stanach Zjednoczonych
Źródło: Reuters Archive
Policja ze stanu Waszyngton w Stanach Zjednoczonych odnalazła ludzkie szczątki w lesie, z dala od zabudowań. Według służb mogą one należeć do weterana armii, poszukiwanego od kilku miesięcy w związku z zabójstwem jego trzech córek.
Kluczowe fakty:
  • 32-latek odebrał córki od matki pod koniec maja. Wbrew zapowiedziom, dzieci nie wróciły do domu.
  • Kilka dni później policja odnalazła ciała dziewczynek w wieku od 5 do 9 lat. Znajdowały się w pobliżu samochodu ich ojca.
  • Służby twierdzą, że udało im się odnaleźć szczątki poszukiwanego. Wciąż jednak czekają na zakończenie procesu identyfikacji.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chcesz uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc.

Policja znalazła szczątki z dala od zabudowań - w lesie na południe od miasta Leavenworth w stanie Waszyngton - poinformowało miejscowe biuro szeryfa w oświadczeniu dla telewizji CNN. "Chociaż proces identyfikacji nie został jeszcze zakończony, wstępne ustalenia sugerują, że szczątki należą do Travisa Deckera" - podano w oświadczeniu.

Finał intensywnych poszukiwań. Policja znalazła zwłoki dziecka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Finał intensywnych poszukiwań. Policja znalazła zwłoki dziecka

Obława po zabójstwie dzieci

Władze rozpoczęły obławę za Travisem Deckerem na początku czerwca, po tym, jak funkcjonariusze znaleźli w pobliżu jego samochodu ciała trzech córek mężczyzny. Trzy dni wcześniej 32-latek zabrał dziewczynki w wieku 5, 8 i 9 lat z domu swojej byłej żony. Miał obiecać kobiecie, że odwiezie córki jeszcze tego samego dnia.

Ciała trzech córek Deckera znaleziono na początku czerwca
Ciała trzech córek Deckera znaleziono na początku czerwca
Źródło: Wenatchee Police Department

Sekcja zwłok wykazała, że dziewczynki zostały uduszone. Próbki DNA zebrane w miejscu odnalezienia ciał dzieci pasowały do Deckera, o czym informowały miejscowe służby.

Szeroko zakrojone poszukiwania z udziałem funkcjonariuszy z kilku agencji państwowych, patrolu wodnego, dronów i psów tropiących nie przyniosły efektu. Utrudniał je trudny teren oraz fakt, że Decker - jako weteran amerykańskiej armii - był doskonale przygotowany do przetrwania z dala od cywilizacji. Jak podały media, 32-latek służył m.in. w Afganistanie, przeszedł także poszerzony trening taktyczny.

Travis Decker
Travis Decker
Źródło: Wenatchee Police Department / Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

10 czerwca poinformowano, że Decker został zauważony z pokładu śmigłowca w pobliżu obozowiska, na terenie którego znaleziono ciała jego córek. Wcześniej grupa turystów zgłosiła, że minęła osobę, która "wydawała się nieprzygotowana do wędrówki na szlaku i warunków pogodowych, a także unikała innych". Policji nie udało się jednak wówczas zlokalizować poszukiwanego.

Krótko po odnalezieniu ciał dziewczynek ich matka, Whitney Decker, publicznie zaapelowała o reformę systemu powiadomień Amber Alert, który rozsyła SMS-y na wszystkie numery w rejonach, gdzie zgłoszono zaginięcia dzieci. Miejscowa policja - jak odnotował portal NBC News - "starała się o wysłanie powiadomienia w piątek, jeszcze przed znalezieniem zwłok dziewczynek, ale agencja zarządzająca programem w stanie Waszyngton odmówiła". Przedstawiciel służb przekazał później, że wniosek nie spełniał "surowych kryteriów".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
45 min
Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"

Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"

Debata TVN24+
Spięcie na sali sądowej. Skazani przekazywali sobie notatki

Spięcie na sali sądowej. Skazani przekazywali sobie notatki

Autorka/Autor: Maciej Wacławik//am

Źródło: CNN, NBC News, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wenatchee Police Department

