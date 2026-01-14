"Natychmiast opuścić Iran". USA apelują do swoich obywateli

Rośnie liczba ofiar po protestach w Iranie. "Śmierć dyktatorowi" - krzyczą demonstrujący na pogrzebach zabitych Źródło: TVN24

"Obywatele USA powinni natychmiast opuścić Iran. Rozważcie opuszczenie Iranu drogą lądową do Turcji lub Armenii, jeśli będzie to bezpieczne" - ogłoszono na stronie internetowej ambasady USA w Teheranie.

Protesty w Teheranie (10.01.2026) Źródło: Zuma / Forum

Amerykański Departament Stanu podał we wtorek na platformie X, że irańskie władze zamierzają stracić w środę jednego z demonstrantów, skazanego 14 stycznia na karę śmierci 26-letniego Erfana Soltaniego.

- Nie słyszałem o wieszaniu. Jeśli będą ich wieszać, zobaczycie, co się stanie. Podejmiemy bardzo mocne działania, jeśli coś takiego zrobią - ostrzegł Donald Trump w wywiadzie dla CBS News.

Stacja podała we wtorek, że liczba zabitych podczas trwających od ponad dwóch tygodni antyrządowych protestów w Iranie może wynosić od 12 do nawet 20 tysięcy osób.

Protesty, które rozpoczęły się z powodów ekonomicznych - głównie gwałtownego spadku wartości waluty - szybko przekształciły się w ogólnonarodowe demonstracje przeciwko Republice Islamskiej.

