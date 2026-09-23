Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

USA wznowią rotację wojsk do Estonii. "Jasny przekaz dla Putina"

|
shutterstock_2321207565
Zełenski: chcemy zakończyć tę wojnę jak najszybciej, jeśli to możliwe to przed zimą
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Dragos Asaftei/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
USA zdecydowały o nowej rotacji wojsk do Estonii - poinformował szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna. Zapewnił też, że wywiad jego kraju nie odnotowuje sygnałów mających świadczyć o przygotowaniach do poważnej operacji ze strony Rosji.

Szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna poinformował o decyzji USA podczas rozmowy z dziennikarzami na marginesie odbywającej się w Nowym Jorku 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

- USA poinformowały nas, że zdecydowały o nowej rotacji do Estonii. To dobra wiadomość, bo jest to bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa, a także bardzo jasny przekaz dla prezydenta Putina, że nie ma mowy nawet o myśleniu o jakiejkolwiek agresji przeciwko wschodniej flance NATO - powiedział Tsahkna.

Margus Tsahkna
Margus Tsahkna
Źródło zdjęcia: Hannes P Albert/dpa/PAP

Pytany o liczebność i termin przybycia żołnierzy, odparł jedynie, że skala będzie "prawie taka sama" jak przy przerwanej latem rotacji, a szczegóły zostaną podane później.

Szef MSZ Estonii: ważne, żeby USA wysyłały jasne sygnały co do rotacji wojsk

Tego samego dnia prezydent Litwy Gitanas Nauseda przekazał, że nowa rotacja amerykańskich wojsk - również po kilkumiesięcznej przerwie - jest "już w drodze" na Litwę. Tsahkna podkreślił, że wschodnią flankę - Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę i Polskę - trzeba traktować jako całość. - Było wiele pytań o to, czy artykuł 5. działa. Nie ma wątpliwości, że NATO jest w dobrej formie - ocenił.

Minister zapewnił, że estoński wywiad nie odnotowuje po drugiej stronie granicy ruchów ani dodatkowych wojsk, które wskazywałyby na przygotowania Rosji do poważnej operacji. Zaznaczył jednak, że trzeba być gotowym na prowokacje i ataki hybrydowe. Jak ocenił, państwa bałtyckie są na nie "w pewnym sensie uodpornione", bo ich społeczeństwa "dokładnie wiedzą, czym jest Rosja", a takie działania skuteczniej sieją strach w większych krajach, jak Niemcy.

Pytany, czy decyzja zapowiada przesunięcie wojsk USA z Niemiec lub Europy Zachodniej na wschód, odparł, że "to nie jest gra w szachy". Przypomniał, że USA zapowiedziały strategiczne wycofanie części zdolności z Europy, ale ma się to odbywać w koordynacji z sojusznikami. - Nie może być żadnych luk. Jeśli USA coś zmieniają, europejscy sojusznicy muszą tę lukę wypełnić - powiedział.

Odnosząc się do przerwy w rotacjach, zwrócił uwagę, że liczy się nie tylko obecność wojsk, lecz także komunikacja strategiczna. Przypomniał, że wiosną prezydent USA Donald Trump mówił o Niemczech, a "w rzeczywistości zmiana rotacji objęła Polskę i państwa bałtyckie". - Dla nas ważne jest, by USA wysyłały jasne sygnały i by za tymi sygnałami szły realne działania - dodał.

Amerykańscy żołnierze stacjonują rotacyjnie w Estonii od 2014 roku, po aneksji Krymu przez Rosję. Po szczycie NATO w Madrycie w 2022 roku rotacje stały się ciągłe. W ramach dwustronnej umowy obronnej w kraju przebywało zwykle 500-700 żołnierzy USA. Jednostki dla Estonii wydzielano z brygad USA rozmieszczonych w Polsce i Rumunii.

W lipcu jednak kolejne rotacje w Estonii i na Litwie nie zostały zastąpione. Według estońskich mediów, na początku lipca w Estonii pozostało niespełna 100 amerykańskich żołnierzy.

"Zęby smoka" na estońskiej granicy atrakcją turystyczną

Przed agresją ze strony Rosji mają chronić Estonię nie tylko wojska USA, ale też własna linia umocnień granicy. Telewizja ETV podała, że nowo powstająca infrastruktura graniczna i wzniesione już umocnienia tworzące Bałtycką Linię Obrony, w tym przeciwpancerne betonowe "zęby smoka", stały się jedną z atrakcji turystycznych Estonii.

Wzrost tak zwanej turystyki granicznej odnotowano w regionie południowo-wschodniej Estonii. - Przyjezdni pytają, czy w pobliżu granicy z Rosją jest nadal bezpiecznie i czy mieszkańcy nie boją się wojny. Dotychczas większość gości odwiedzała skansen i zapoznawała się z miejscową kulturą ludową, teraz chcą zobaczyć przekopane rowy i instalacje przeciwpancerne - powiedziała Helen Alumae, lokalna przewodniczka w Setomaa, historycznym regionie położonym na południe od Jeziora Pejpus i zamieszkałym przez ugrofińską ludność Seto.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
EstoniaUSAOrganizacja Narodów ZjednoczonychRosjaWładimir Putin
Czytaj także:
imageTitle
Chwalińska rozbiła rywalkę. Ma ćwierćfinał w Singapurze
EUROSPORT
Piotr Krawczyk
Zagrożenia z Rosji. "Ten scenariusz już się realizuje"
Polska
imageTitle
Polscy giganci pod siatką. "Cieszę się, że mogłem trochę narozrabiać"
Najnowsze
Pilne
Rosja atakuje Ukrainę, Polska poderwała myśliwce
Polska
Jarosław Kaczyński Mariusz Błaszczak Sławomir Mentzen
Konfederacja goni PiS. Najnowszy sondaż partyjny
Polska
imageTitle
Nagła zmiana w kadrze. Jeden z bramkarzy opuścił zgrupowanie
Najnowsze
26-latek został zatrzymany
Przyjechał na komisariat zapłacić grzywnę. Na jaw wyszły inne sprawy
WARSZAWA
Nowotwory u dzieci
Objawy u dzieci mogą zaskakiwać. Nowotwór "ostatnią rzeczą, jaką pomyślimy"
Adrianna Otręba
Irańskie dziewczęta idą ulicą Teheranu obok namalowanego na ścianie ptaka pokoju
Teheran zaostrzył warunki zakończenia wojny z USA
Świat
shutterstock_268930547
Kumulacja w Lotto rośnie
BIZNES
Mozaiki z dworca PKS w Garwolinie pod ochroną konserwatorską
Ich autor jest nieznany, od teraz są pod ochroną konserwatora
WARSZAWA
eurojackpot wyniki losowania loteria
350 milionów do wygrania w Eurojackpot
BIZNES
Donald Trump
Trump grozi zakazem. To byłby wstrząs dla rynku paliw
BIZNES
Avalon rusza z kampanią przeciw uprzedzeniom wobec osób z niepełnosprawnościami
"Widzimy się w pracy!". Rusza kampania, która ma zachęcać do rekrutacji
Karolina Bałuc
Jesień, słońce, liście, pogodnie
Jesień się zaczęła. Oto, co przyniesie na niebie
METEO
Kraków i Zamek Królewski na Wawelu
Czas decyzji: debata kandydatów na prezydenta Krakowa
Polska
egzorcyzmy
Trzy egzorcyzmowane kobiety pozywają Kościół. Chcą prawie 20 milionów
Sebastian Klauziński
Spotkanie pierwszych dam w Nowym Jorku
Melania Trump ogłosiła decyzję. Polska zorganizuje spotkanie
Świat
Minister Radosław Sikorski w Nowym Jorku
Sikorski: to był jedyny możliwy kompromis, jaki można było zawrzeć
Polska
Prezydent USA Donald Trump
Trump na wojnie z mediami. Żadna stacja nie pokazała uroczystości
Świat
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Zatrzymanie w sprawie Zondacrypto, spotkanie Trumpa z Zełenskim, rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem
najważniejsze informacje
Maria Okrucińska
Polka kolarską mistrzynią świata juniorek
EUROSPORT
imageTitle
Wielcy Polacy. "Nie ma żadnych cudów"
EUROSPORT
imageTitle
"Mam nadzieję, że to był pierwszy z trzech takich meczów z rzędu"
EUROSPORT
laptop kobieta komputer shutterstock_2514349351
Tysiące fałszywych reklam stworzonych przez AI. NASK alarmuje
BIZNES
Opady deszczu, noc, ulewa, intensywne
Silny deszcz w części kraju. Tutaj ostrzega IMGW
METEO
imageTitle
Nie dali się Niemcom. "Nie z nami takie numery"
EUROSPORT
Samochód dachował w rowie, kierowca próbował uciec
Dachował i próbował uciec. Powstrzymał go policjant po służbie
WARSZAWA
evonik - frantic00 shutterstock_2231020397
Tysiące osób stracą pracę. Kolejny gigant ogłasza cięcia
BIZNES
Kropka
Minister energii odpowiada Karolowi Nawrockiemu w sprawie cen paliw
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica