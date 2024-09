Melania Trump przemawiała w tym roku podczas dwóch imprez, na których zbierano środki dla Log Cabin Republicans, powiązanej z Partią Republikańską konserwatywnej organizacji działającej na rzecz równych praw osób LGBT +. Za udział w kwietniowym wydarzeniu była pierwsza dama USA otrzymała 237 500 dolarów (czyli ok. 910 tys. zł) - wynika z najnowszego sprawozdania finansowego Donalda Trumpa , do którego dotarł portal CNN.

Pieniądze za przemówienie Trump. "Bardzo nietypowe posunięcie"

Jeśli faktycznie to nie Log Cabin Republicans zapłaciła Melanii Trump, mogło dojść do "naruszenia zasad etyki", ponieważ sprawozdanie powinno zawierać listę sponsorów, a nie wyłącznie nazwę miejsca, w którym przemawiała była pierwsza dama - oceniła w rozmowie z CNN Virginia Canter, główna doradczyni ds. etyki w organizacji Citizens for Responsibility and Ethics, zajmującej się kontrolowaniem poczynań polityków.