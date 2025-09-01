Logo strona główna
Świat

Wstrzymana deportacja setek dzieci. Sędzię obudzono o wpół do trzeciej nad ranem

USA. Deportacja migrantów z Gwatemali, styczeń 2025
Ośrodek detencyjny dla migrantów w USA
Źródło: Reuters
Sąd w Waszyngtonie zdecydował o wstrzymaniu deportacji setek gwatemalskich dzieci z USA. Decyzję podjęto w ostatniej chwili - niektóre z nich były już na pokładach samolotów. Sędzia Sparkle Sooknanan, aby zająć się sprawą, została obudzona około wpół do trzeciej nad ranem. - Rząd próbuje deportować dzieci z kraju wczesnym rankiem w długi weekend. To zaskakujące - zauważyła w czasie rozprawy.
Kluczowe fakty:
  • Sąd wstrzymał decyzję o deportacji dzieci bez opieki z USA do Gwatemali.
  • Sędzia przyznała, że obudzono ją w środku nocy, by zajęła się sprawą dziesięciorga dzieci.
  • Według szacunków NILC podobny los mógł czekać kolejne ok. 600 dzieci z Gwatemali.

W niedzielę sąd okręgowy Dystryktu Kolumbii wydał werdykt, który nakazuje administracji Donalda Trumpa wstrzymanie deportacji setek gwatemalskich dzieci bez opieki. Według mediów niektóre z nich znajdowały się już na pokładach samolotów i miały zostać wydalone z USA w ciągu kilku godzin. Decyzja sędzi Sparkle Sooknanan umożliwia im pozostanie w Stanach Zjednoczonych, aby mogły zaskarżyć decyzję o deportacji.

Według raportu Departamentu Sprawiedliwości dzieci zostały wyprowadzone z samolotu i były kierowane z powrotem pod opiekę Biura ds. Przesiedleń Uchodźców. Jeden samolot z dziećmi na pokładzie miał wystartować, ale po decyzji sądu zawrócić.

Były Superman będzie wyrzucał ludzi z USA. "Wierzę, że podjąłem słuszną decyzję"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Były Superman będzie wyrzucał ludzi z USA. "Wierzę, że podjąłem słuszną decyzję"

Kultura i styl

Pilny werdykt sądu

Werdykt o wstrzymaniu deportacji to skutek złożenia w niedzielę nad ranem przez organizację Krajowe Centrum Prawa Imigracyjnego (NILC) wniosku do sądu w trybie pilnym. Domagano się w nim wstrzymania deportacji 10 dzieci w wieku od 10 do 17 lat, bez opieki, do Gwatemali. Deportacja miała nastąpić w ciągu kilku godzin. Według szacunków NILC podobny los, co wspomnianą dziesiątkę dzieci, mógł czekać kolejne ok. 600 dzieci z Gwatemali.

Wydany przez sędzię nakaz o wstrzymaniu deportacji obowiązuje przez najbliższe 14 dni i odnosi się do wszystkich nieletnich osób z Gwatemali bez opieki, którym grozi deportacja.

Reuters zauważa, że to rzadki przypadek, by taki werdykt zapadał w długi weekend - w poniedziałek 1 września w USA przypada Święto Pracy, dzień wolny. Sama sędzia potwierdziła zaś, że aby zająć się sprawą, została obudzona ok. godz. 2:35 rano. - Rząd próbuje deportować dzieci z kraju wczesnym rankiem w długi weekend. To zaskakujące - zauważyła w czasie rozprawy.

Los dzieci z Gwatemali

NILC argumentuje, że jeśli gwatemalskie dzieci zostaną zmuszone do powrotu do swojego kraju, "mogą spotkać się z nadużyciami, zaniedbaniem, prześladowaniami, a nawet torturami". Administracja federalna nie poinformowała ich z wyprzedzeniem o planowanej deportacji i odebrała możliwość ubiegania się o azyl.

Inaczej sprawę przedstawił zastępca szefa personelu Białego Domu, Stephen Miller. "Nieletni sami zgłosili, że ich rodzice wrócili do domu w Gwatemali. Jednak sędzia z ramienia Partii Demokratycznej odmawia im możliwości powrotu do rodziców" - stwierdził we wpisie na X, nawiązując do faktu, że Sooknanan była mianowana za czasów prezydentury Joe Bidena.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Deportacje i hit sieci. Biały Dom: nic tego nie przebije

Deportacje i hit sieci. Biały Dom: nic tego nie przebije

"Aligatorowe Alcatraz" rozpoczęło deportacje

"Aligatorowe Alcatraz" rozpoczęło deportacje

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Christian Torres/PAP/EPA

USADonald TrumpMigracjeGwatemala
