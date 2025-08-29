Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Myślała, że zginie wraz ze swoimi przyjaciółmi"

Wiec po tragicznej strzelaninie w katolickiej szkole w Minneapolis
USA. Strzelanina w katolickej szkole w Minneapolis
Źródło: CNN
Dzieci próbujące chronić swoich kolegów, dziewczynka bojąca się wyjść na spacer z psem - to skutki masowej strzelaniny w Minneapolis. Sprawca zaatakował tam dzieci przy szkole katolickiej. Zginęło dwoje z nich.

W środę rano doszło do masowej strzelaniny w Minneapolis w stanie Minnesota. Napastnik otworzył ogień do dzieci i wiernych modlących się w kościele przy szkole katolickiej. Zabił dwoje dzieci i ranił 18 innych osób. Strzelec odebrał sobie życie. FBI prowadzi dochodzenie w sprawie tego ataku jako aktu terroryzmu wewnętrznego.

Agencja Reuters przytoczyła kilka wstrząsających historii po tej tragedii.

Wiec po tragicznej strzelaninie w katolickiej szkole w Minneapolis
Wiec po tragicznej strzelaninie w katolickiej szkole w Minneapolis
Źródło: PAP/EPA/CRAIG LASSIG

Próbował chronić innego ucznia, został postrzelony

Jeden z uczniów szkoły katolickiej, który był świadkiem ataku, został postrzelony w plecy po tym, jak chciał osłonić swoim ciałem inne dziecko - relacjonowali pracownicy ochrony zdrowia. - W tym wydarzeniu jest wielu bohaterów, którzy być może nie zostali docenieni. To dzieci, które chroniły swoich kolegów - powiedział Martin Scheerer, dyrektor służby ratownictwa medycznego hrabstwa Hennepin.

11-letnia Chloe była jedną z uczennic, które widziały strzelaninę. - Myślała, że zginie wraz ze swoimi przyjaciółmi - przyznał w wywiadzie jej ojciec Vincent.

Strzelaniny w szkołach. Po pandemii widać zmiany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Strzelaniny w szkołach. Po pandemii widać zmiany

Jak opisuje Reuters, ojciec i córka wybuchnęli płaczem, gdy spotkali się w szkolnej sali gimnastycznej po ataku. Później - jak czytamy - Chloe chciała, aby wszystkie drzwi w domu były zamknięte, a zasłony zaciągnięte. Dziewczynka błagała ojca, aby nie wyprowadzał psa na spacer z obawy przed niebezpieczeństwami na zewnątrz.

- To tylko mała dziewczynka - powiedział jej ojciec. - Czuje się winna, że jej nic się nie stało - dodał.

Wiec po tragicznej strzelaninie w katolickiej szkole w Minneapolis
Wiec po tragicznej strzelaninie w katolickiej szkole w Minneapolis
Źródło: PAP/EPA/CRAIG LASSIG

Świadkowie takich wydarzeń, szczególnie ci młodsi, często doświadczają szeregu objawów w pierwszych tygodniach po zdarzeniu - wskazała dr Gail Saltz, psychiatra. Jak mówiła, w ramach "ostrej reakcji na stres" mogą odczuwać lęk przed rozłąką, mieć problemy ze snem lub doświadczać tymczasowego cofnięcia się w rozwoju, na przykład powrotu do moczenia nocnego.

Atak w nowojorskim wieżowcu. Policjant "zginął jak bohater"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Atak w nowojorskim wieżowcu. Policjant "zginął jak bohater"

Sprawca rozpoczął atak około godziny 8.30 czasu lokalnego, gdy dzieci były na mszy w kościele przy ich szkole. Strzelał z zewnątrz budynku przez okna, wykorzystując w tym celu trzy sztuki broni, które zostały zakupione legalnie. Były to karabin, pistolet i strzelba. Z medialnych doniesień wynika, że napastnik zabarykadował drzwi do świątyni deską. Ubrany na czarno sprawca popełnił samobójstwo na przykościelnym parkingu. Według policji działał w pojedynkę i "nie miał bogatej historii kryminalnej".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop//akw

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CRAIG LASSIG

Udostępnij:
TAGI:
USAStrzelaninaDostęp do broni w USA
Czytaj także:
Donald Trump
Był zwykły wtorek, gdy zacząłem rozumieć prezydenta Donalda Trumpa
Michał Sznajder
Donald Trump
Obowiązywała prawie 90 lat. Trump zniósł "śmiertelną lukę prawną"
BIZNES
Mężczyzna próbował zatrzymać pociąg
Stanął na torowisku, bo chciał zatrzymać pociąg i do niego wsiąść
Katowice
Energia z Bogdanki "najtańsza ze wszystkich"? Co myli poseł PiS
FAŁSZEnergia z "Bogdanki" jest "najtańsza ze wszystkich"? Co myli poseł PiS
Michał Istel
imageTitle
Nowy selekcjoner ogłosił pierwsze powołania
EUROSPORT
F-16
PILNEDowództwo Generalne: do odwołania zakaz wykonywania na F-16 innych lotów niż bojowe
Opuszczona flaga państwowa przed ratuszem w Radomiu
Radom w żałobie. Opuszczona flaga, odwołane imprezy
WARSZAWA
Mężczyźnie grozi 20 lat pozbawienia wolności
Podszedł i bez powodu wymierzył ciosy. Jeden z mężczyzn stracił oko, drugi ma złamaną żuchwę
Poznań
Były dyrektor Instytutu Pileckiego prof. Krzysztof Ruchniewicz
Dyrektor Instytutu Pileckiego odwołany
imageTitle
Człowiek stworzony na takie turnieje. Ponitka znów włączył dodatkowe moce
EUROSPORT
kremowe ciastka klonowe
Ciastka wycofane. Ostrzeżenie
BIZNES
Powodów pracoholizmu jest kilka – dopiero po ich zbadaniu można próbować terapii
Co piąty Polak to pracoholik. "Człowiek jedzie i nawet nie wie, kiedy wypadł z zakrętu"
Zdrowie
Karol Nawrocki
Prezydent zawetował nowelizację lex Kamilek
Wstrzymali egzamin i pomogli nieprzytomnemu kierowcy
Zauważył nieprzytomnego mężczyznę, wstrzymał egzamin i ruszył w pomocą
Trójmiasto
Burza
Gdzie jest burza? Tu pogoda mocno się
METEO
Niemowlę trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Owinęła noworodka w koc i umieściła na półce szafki na ubrania
Lubuskie
Sławomir Mentzen
Morawiecki słuchał Mentzena i "nie wierzył własnym uszom"
Zginęły trzy osoby
Koszmarny wypadek pod Krakowem. Trzy osoby spłonęły. Ponad 100 km/h na wąskiej drodze
Kraków
Strażnik miejski (zdjęcie ilustracyjne)
Wyjął nóż i groził śmiercią strażnikowi
WARSZAWA
Trzy tygrysice amurskie urodziły się w opolskim zoo
Trzy młode tygrysice amurskie przyszły na świat w opolskim zoo
Opole
shutterstock_2279231855
Najważniejsze liczby budżetu na 2026 rok
BIZNES
Policjanci zatrzymali poszukiwanego listem gończym
Chciał uniknąć powrotu do więzienia, zatrzymali go w pociągu
WARSZAWA
Przejazd Warszawskiej Masy Krytycznej
Rowerzyści i deskorolkarze wyjadą na ulice. Dwie nocne imprezy
WARSZAWA
imageTitle
W akcji Sabalenka i Alcaraz. Plan transmisji 6. dnia US Open
EUROSPORT
62-letni motocyklista zginął na miejscu
Uderzył w przepust drogowy, motocyklista nie żyje
WARSZAWA
Zatrzymany 35-latek
Ukradł auto i pijany spowodował kolizję. A miał już nigdy nie siedzieć za kółkiem
Wrocław
imageTitle
Niespodziewanie przegrał i zaatakował rywala. "Pożałuje swoich słów"
EUROSPORT
Akcja ratunkowa na Zakrzówku
Wszedł na 10-metrową skałę i nie umiał zejść
Kraków
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Prokuratorzy i biegli badają miejsce katastrofy F-16
WARSZAWA
Katastrofa Mysliwca F-16 Tiger Demo Team - Air Show 2025 w Radomiu
Nowe nagranie katastrofy F-16 w Radomiu

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica