Dziennik "Washington Post" podał w ubiegłym tygodniu, że 2 września siły USA zabiły dwie osoby, które przeżyły ostrzał łodzi domniemanych przemytników narkotyków. Działanie takie miało być wykonanie na słowny rozkaz szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, by "zabić ich wszystkich".

Członkowie Kongresu domagają się pełnej relacji z ataku na tle pojawiających się pytań o to, czy nie doszło do złamania prawa. W czwartek admirał Frank "Mitch" Bradley i przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Dan Caine spotkali się z kongresmenami, by przedstawić szczegóły dotyczące ostrzału.

Bradley "wyraźnie dał do zrozumienia, że nie otrzymał takiego rozkazu, aby nie okazywać litości ani by ich wszystkich zabić" - przekazał senator Tom Cotton, szef senackiej komisji ds. wywiadu, po wyjściu z tajnego briefingu.

Kontrowersje wokół ataku na łódź

Podczas gdy Cotton bronił ataku, Jim Himes, czołowy demokrata w komisji wywiadu Izby Reprezentantów, przyznał, że mimo tego, iż nie było takiego rozkazu, jest bardzo zaniepokojony tym, co zobaczył na nagraniu przedstawiającym ponowny atak na łódź z rozbitkami - napisała agencja AP.

- To, co zobaczyłem na tej sali, było jedną z najbardziej niepokojących rzeczy, jakie widziałem w czasie mojej służby publicznej - powiedział, cytowany przez AP. - Dwie osoby w stanie ewidentnego zagrożenia, bez żadnego środka transportu, ze zniszczoną łodzią, zostały zabite przez Stany Zjednoczone - dodał.

Biały Dom potwierdził w poniedziałek doniesienia mediów, że siły USA zabiły dwie osoby, które przeżyły atak na łódź należącą zdaniem Amerykanów do wenezuelskiego gangu Tren de Aragua uznanego przez USA za organizację terrorystyczną.

Szef Pentagonu staje w obronie admirała

Hegseth wskazał szefa Dowództwa Sił Specjalnych USA admirała Bradleya jako autora rozkazu o powtórnym ostrzelaniu łodzi.

"Postawmy sprawę całkowicie jasno: admirał Mitch Bradley jest amerykańskim bohaterem, prawdziwym profesjonalistą i ma moje 100-procentowe poparcie. Popieram go i decyzje bojowe, które podjął dotyczące misji 2 września i wszystkich kolejnych" - napisał we wtorek szef Pentagonu.

Początkowo sugerował on, że doniesienia mediów o sprawie są fałszywe. Wywołały one duże kontrowersje i oskarżenia o popełnienie przez wojsko zabójstwa lub zbrodni wojennej.

Kilku republikańskich polityków w Kongresie potępiło tego rodzaju działania, zaś kierownictwo senackiej komisji ds. sił zbrojnych z republikaninem Rogerem Wickerem na czele zapowiedziało wszczęcie dochodzenia w sprawie.

