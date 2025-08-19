Tak zmienił się Gabinet Owalny pod rządami Trumpa. Zdjęcia i fala komentarzy

Zełenski przekazał list od swojej żony dla żony Donalda Trumpa Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Donald Trump zaczął zmieniać wystrój słynnego pomieszczenia krótko po zaprzysiężeniu na prezydenta USA w styczniu.

Muzyk Jack White porównał obecny wygląd Gabinetu Owalnego do "garderoby zawodowego wrestlera".

Zdjęcia pokazują, jak zmienił się Gabinet Owalny w ciągu kilku miesięcy.

W poniedziałek w siedzibie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie doszło do serii spotkań z udziałem Wołodymyra Zełenskiego, Donalda Trumpa, przywódców europejskich krajów, NATO i Unii Europejskiej. Prezydenci Ukrainy i USA rozmawiali między innymi w Gabinecie Owalnym, a uwagę przykuły nie tylko słowa przywódców, ale i wystrój słynnego pomieszczenia w Białym Domu.

Gabinet Owalny jak "złocona garderoba"

Media społecznościowe obiegły zestawienia zdjęć z poniedziałkowego spotkania Trumpa i Zełenskiego oraz poprzedniego, do którego doszło w lutym. Widać na nich, że w ciągu niespełna pół roku w Gabinecie Owalnym przybyło złoconych zdobień. "Nasz Gabinet Owalny wygląda jak pokój w klubie ze striptizem w Las Vegas" - skomentował jeden z użytkowników portalu X.

The gilded progression of the Oval Office. pic.twitter.com/ubbpm2Cv02 — Ken Collins (@metaskills) August 18, 2025 Rozwiń

Na zmiany uwagę zwrócił również amerykański wokalista i kompozytor Jack White. "Spójrzcie, w jak obrzydliwy sposób Donald Trump odmienił zabytkowy Biały Dom" - napisał na Instagramie we wtorek. "Teraz to wulgarna, złocona i krzykliwa garderoba zawodowego wrestlera" - dodał.

Donald Trump wprowadził szereg zmian w Gabinecie Owalnym krótko po tym, jak pod koniec stycznia został zaprzysiężony po raz drugi na prezydenta USA. Portal CNN już w połowie marca odnotował, że prezydent potroił liczbę obrazów w pomieszczeniu, zwiększając ją do 20. Poza tym pojawiły się w nim nowe flagi, posągi i złote figurki na kominku. W prezydenckim gabinecie zagościł głównie kolor złoty i "złoto jest wszędzie" - komentował CNN.

Blichtr w Gabinecie Owalnym

W połowie lipca portal amerykańskiego "Newsweeka" przekazał, że w gabinecie pojawiły się również rokokowe lustra oraz złote figurki aniołów. - Prezydent Trump jest bardzo dobry w odgrywaniu roli Donalda Trumpa. Chodzi o show. Częścią show jest blichtr - ocenił cytowany przez portal medioznawca i ekspert ds. komunikacji w polityce Peter Loge. - Byłoby zaskakujące, gdyby Trump nie przekształcił Gabinetu Owalnego w studio telewizyjne odzwierciedlające jego markę - dodał.

Jak zmieniał się Gabinet Owalny Donald Trump i Joe Biden. Gabinet Owalny przed tym, jak wprowadził się do niego Trump Źródło: Alexander Drago/EPA/PAP Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Gabinecie Owalnym, 28 lutego 2025 r. Źródło: JIM LO SCALZO/PAP/EPA Mark Carney i Donald Trump w Gabinecie Owalnym, maj 2025 r. Źródło: PAP/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Gabinecie Owalnym, 18 sierpnia 2025 r. Źródło: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT