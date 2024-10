Sztab Trumpa zażądał wojskowego samolotu i dodatkowej ochrony

"New York Times" i "Washington Post" poinformowały w piątek, że sztab byłego prezydenta USA Donalda Trumpa zażądał od Secret Service przydzielenia mu wojskowego samolotu i pojazdów, większych restrykcji w przestrzeni powietrznej nad jego posiadłościami i wiecami oraz pancernego szkła na użytek kampanii. Ma to mieć związek z informacjami o irańskich planach zamachu na byłego prezydenta.

Obawy przed próbami zamachu

Pytany o wniosek Trumpa, prezydent USA Joe Biden zażartował, że może on otrzymać wszystko, "o ile tylko nie poprosi o F-15". Dodał jednak, że zlecił służbom, by dały ekipie jego poprzednika "każdą rzecz, której potrzebuje", by Trump miał ochronę na równi z nim - lecz nic, co wykracza ponad to.