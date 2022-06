Ataki w czasie pogrzebu i na parkingu kościoła. Kolejne ofiary w USA

Dwie kobiety i napastnik zginęli w amerykańskim stanie Iowa, gdzie doszło do ataku na parkingu przed kościołem niedaleko miejscowości Ames. W Wisconsin inny mężczyzna otworzył ogień do zebranych na pogrzebie. Ranił dwie osoby.

- Wygląda na to, że był to pojedynczy incydent, w którym brał udział jeden strzelec - powiedział Lennie. Dodał, że motywów działania sprawcy ani dokładnego przebiegu tragedii jeszcze nie ustalono.

Na krótko przedtem prezydent Joe Biden w wieczornym wystąpieniu telewizyjnym wezwał Kongres m. in. do zakazu sprzedaży karabinów szturmowych, dokładniejszego sprawdzania osób kupujących broń i do innych posunięć mających na celu walkę z plagą przestępstw z użyciem broni palnej, która nęka ostatnio Stany Zjednoczone.