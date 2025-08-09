Druga strzelanina w ciągu tygodnia. Policjant i napastnik nie żyją

Strzelanina w Atlancie. Policjant i napastnik nie żyją Źródło: Reuters

Napastnik otworzył ogień w pobliżu siedziby głównej Centrów ds. Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC), niedaleko Uniwersytetu Emory. Funkcjonariusz reagował na wezwanie o strzelaninie.

Według komendanta policji w Atlancie, kiedy inni funkcjonariusze przybyli na miejsce zdarzenia, znaleźli ciężko rannego kolegę. Został przewieziony do szpitala uniwersyteckiego Emory, gdzie zmarł w wyniku obrażeń. Pozostawił żonę, która jest w ciąży, i dwoje dzieci.

Nie wiadomo jeszcze, czy napastnik zmarł wskutek samookaleczenia, czy od kul policji. Motywy ataku nie są jasne.

Strzelanina w Atlancie w USA Źródło: PAP/EPA/ERIK S. LESSER

Druga strzelanina w ciągu tygodnia

Gubernator Georgii Brian Kemp potępił strzelaninę, drugą w tym stanie w ciągu tygodnia. "Dwa razy w tym tygodniu szaleni przestępcy zaatakowali niewinnych mieszkańców Georgii" - stwierdził Kemp na platformie społecznościowej X.

Nawiązał do strzelaniny w bazie wojskowej Fort Stewart, do której doszło dwa dni wcześniej. Żołnierz służby czynnej zranił wówczas pięciu innych zanim został obezwładniony.

