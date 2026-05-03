Świat Strzały w Teksasie. Nie żyją nastolatkowie Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Amarillo w Teksasie. Służby na miejscu, gdzie padły strzały

Do tragicznych wydarzeń doszło w mieście Amarillo w Teksasie w sobotę nad ranem czasu lokalnego w trakcie imprezy w jednym z mieszkań. Według ustaleń policji, sprawcy otworzyli ogień w odwecie za wyproszenie ich z lokalu i odmowę ponownego wpuszczenia do środka.

Dwie ofiary śmiertelne to nastolatkowie w wieku 16 i 17 lat. Osiem innych osób zostało rannych.

Szef policji w Amarillo, Thomas Hover przekazał, że śledczy podejrzewają dwóch sprawców, którzy mogli mieć "związek z celem ataku" i byli znani przynajmniej jednej osobie uczestniczącej w imprezie. Potwierdza to hipotezę o osobistym podłożu tragedii.

Na miejscu zbrodni funkcjonariusze zabezpieczyli pistolet Glock kalibru 9 mm. Choć nie powiązano go dotąd bezpośrednio ze sprawcami, odnalezione w pobliżu łuski mają dowodzić, że w ataku użyto kilku rodzajów broni palnej. Trwa analiza balistyczna. Dokładny motyw działania napastników nie został jeszcze ustalony. Dotychczas nie dokonano żadnych zatrzymań.

Policja w Amarillo zaapelowała do mieszkańców okolicy, w której doszło do tragedii, o udostępnienie nagrań z monitoringu prywatnego oraz dzwonków wideo, które mogły zarejestrować ucieczkę sprawców.

Amarillo to liczące około 200 tysięcy mieszkańców miasto na północnym zachodzie Teksasu. Zmaga się ono z wyraźnym wzrostem przemocy z użyciem broni. W ubiegłym roku odnotowano tam 16 zabójstw, podczas gdy od początku 2026 roku liczba ta sięgnęła już 10, wliczając w to tragiczny bilans ostatnich wydarzeń.