Mieszkanka Minneapolis: zamieszki są kompletnie niekontrolowane i wybuchają absolutnie wszędzie

Zamieszki w Minneapolis, gdzie zginął Floyd, trwają już od pięciu dni. W poprzednich dochodziło do starć z policją, rabowania sklepów, spalono także komisariat. Godzina policyjna rozpoczęła się w sobotę wieczorem o godz. 20 czasu lokalnego.

Wcześniej gubernator stanu Minnesota Tim Walz wezwał mieszkańców Minneapolis do pozostania w domach. Ostrzegł też protestujących, że znajdą się w "bardzo niebezpiecznej sytuacji", jeśli ponownie złamią godzinę policyjną.

"Ta śmierć była tylko pretekstem"

Mieszkanka Minneapolis przyznała, że "ta straszna śmierć była tylko iskierką, żeby ludzie zaczęli się organizować". - Te ruchy, które chcą doprowadzić do zmiany systemu policyjnego w Stanach, są bardzo słuszne - stwierdziła Larsen.

"Wydaje mi się, że bardzo wielu naszych sąsiadów ma już spakowane rzeczy"

- Wydaje mi się, że świat nie zdaje sobie sprawy, jak duże są zniszczenia, jak ta sytuacja jest nieopanowywana. Nie wiemy co się stanie, a wszystko codziennie zaczyna się po zmroku - podsumowała Dagmara Larsen.

W Minneapolis dochodzi do wielu aktów wandalizmu | Tannen Maury/EPA/PAP

W Minneapolis dochodzi do wielu aktów wandalizmu | Tannen Maury/EPA/PAP

Zamieszki są związane ze śmiercią Afroamerykanina, do której doszło podczas zatrzymania przez policję | Tannen Maury/EPA/PAP

Zamieszki są związane ze śmiercią Afroamerykanina, do której doszło podczas zatrzymania przez policję | Tannen Maury/EPA/PAP

W Minneapolis doszło do serii podpaleń | Tannen Maury/EPA/PAP

W Minneapolis doszło do serii podpaleń | Tannen Maury/EPA/PAP

Śmierć George'a Floyda

W poniedziałek do internetu trafiło nagranie z incydentu, na którym widać, jak jeden z policjantów brutalnie przyciska mężczyźnie kolanem szyję do ziemi, nie reagując na jego krzyki, że nie może oddychać. Wkrótce mężczyzna zmarł. Słowa przyciskanego do ziemi Floyda: "Nie mogę oddychać" stały się głównym hasłem protestów.