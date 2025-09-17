Bombowiec stealth B-2 wracający do bazy po ataku na Iran Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według Instytutu Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych (USNI) Quicksink to zrzucana z samolotu bomba, która nie trafia bezpośrednio w cel, ale tuż obok, a eksplodując wywołuje potężną falę, która unosi atakowany okręt ponad powierzchnię wody.

Opadający okręt rozpada się na dwie części. Tak przynajmniej zachował się ten zaprezentowany podczas testu, przeprowadzonego przed kilkoma dniami. Zatonął w 20 sekund, potwierdzając prawdziwość nazwy nadanej bombie.

Do loose lips sink ships? ⚓ We don't know, but what we do know is Eglin Air Force Base demonstrated how a new low-cost,... Posted by United States Air Force on Saturday, May 21, 2022 Rozwiń Źródło: Facebook

W trakcie próby, przeprowadzonej na Morzu Norweskim, bombę zrzucił amerykański bombowiec stealth B-2 Spirit, eskortowany przez cztery myśliwce F-35 należące do Norwegii oraz norweski morski samolot patrolowy Boeing P-8 Poseidon. Był to pierwszy tego typu test, do którego Amerykanie dopuścili siły państwa sojuszniczego.

Quicksink odpowiedzią na zapotrzebowanie na tanią i masową broń

W 2024 roku bombowce B-2 użyły tych bomb do zatopienia dwóch wycofanych z eksploatacji okrętów desantowych: USS Dubuque i USS Tarawa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Jedną bombą zatopili okręt wielkości lotniskowca

Bomba zrzucona na Dalekiej Północy miała masę 227 kg i nie różni się od tych konwencjonalnych, poza przykręconym do jej korpusu systemem naprowadzania przeciwokrętowego (USAF).

Quicksink występuje też w wariancie 900 kg, ale oba rodzaje są dużo tańsze od ciężkich torped, działających w podobny sposób. Dodatkowo bombowiec B-2, który może przenosić tylko około 16 ciężkich bomb konwencjonalnych, jest w stanie załadować aż 80 małych wersji Quicksink.

Według planistów sił amerykańskich bomba ta ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie na tanią i masową broń, zwalczającą np. równie tanie i masowo produkowane drony, powszechnie stosowane w obecnych konfliktach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD