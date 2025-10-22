Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Szef NATO w Waszyngtonie. Ma się spotkać z Trumpem

Mark Rutte
Mark Rutte i Ursula von der Leyen w Brukseli
Źródło: Reuters
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poleciał do Waszyngtonu, aby spotkać się z Donaldem Trumpem. W krótkim komunikacie prasowym NATO potwierdziło dwudniową wizytę. Nie podano jednak szczegółów na temat powodu wyjazdu.

Jak pisze Reuters, szef NATO przybył do USA we wtorek, a w środę ma się spotkać z Donaldem Trumpem.

Politico zwraca uwagę, że szef NATO Mark Rutte należy do grona europejskich liderów, którzy w ciągu ostatnich miesięcy namawiali prezydenta USA Trumpa do bardziej zdecydowanego poparcia dla Ukrainy.

CZYTAJ RÓWNIEŻ - Wulgarny komentarz Trumpa. Szef NATO: tatuś czasem musi użyć mocnych słów

Po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem w zeszłym tygodniu Donald Trump ogłosił, że obaj przywódcy zgodzili się na ponowne spotkanie w Budapeszcie, aby omówić zakończenie wojny. Dzień później, podczas spotkania w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenski, Trump w dużej mierze odrzucił prośbę o dostarczenie Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk, a następnie we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych, wezwał Ukrainę do oddania Rosji dużych połaci swojego terytorium w zamian za pokój.

Donald Trump i Mark Rutte
Donald Trump i Mark Rutte
Źródło: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mark Rutte
Szef NATO: niedługo będziemy mieć jasność
Donald Trump
"Świetnie wyglądasz, gdzie się opaliłeś?"
Donald Trump
Trump pokazał wiadomość od Ruttego. "Europa zapłaci"

Trump nie spotka się z Putinem

Jednak plany kolejnego szczytu Trump-Putin legły w gruzach we wtorek po rozmowie telefonicznej sekretarza stanu Marco Rubio z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem, która jasno dała do zrozumienia, że Rosja nie jest gotowa ustąpić w swoich żądaniach zakończenia wojny.

Mimo to zmiana stanowiska Trumpa rozczarowała europejskich przywódców, którzy od miesięcy wspierają Zełenskiego i chwalą Trumpa za jego wysiłki na rzecz zakończenia wojny – wskazał portal Politico.

Donald Trump powiedział we wtorek wieczorem, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie spotkania z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Dodał, że nie chce "zmarnowanego spotkania" i zmarnowanego czasu. Dopytywany przez dziennikarza, zapewnił, że nie powiedział, że spotkanie z Putinem byłoby stratą czasu.

- Myślę że Putin chce, żeby to się zakończyło. Myślę, że Zełenski chce, żeby to się zakończyło. I myślę, że to się zakończy - dodał Trump.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Konrad Piasecki - Rozmowa Piaseckiego

TVN24 HD
NA ŻYWO

Konrad Piasecki - Rozmowa Piaseckiego
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Udostępnij:
TAGI:
NATOUSAMark RutteDonald Trump
Czytaj także:
Wybuch w mieszkaniu w Głubczycach
Wybuch pocisku artyleryjskiego w mieszkaniu, dwie osoby ranne
Opole
22 0730 piasek cl-0004
"Herbata nie staje się słodsza od samego mieszania". Schetyna o połączeniu partii
Polska
Na polu w Bukowcu Wielkim odkryto skarb srebrnych monet z XVII wieku
Chciał pozbierać kamienie, okazało się, że to monety
Olsztyn
Culiseta annulata
"Dziwna mucha" na przynęcie. W kraju szok
METEO
shutterstock_2344759903
Chaos na lotniskach. Ostrzeżenie polskiej ambasady
BIZNES
imageTitle
Palce mistrzów NBA zajęte. Historyczne obrazki
EUROSPORT
imageTitle
Zdecydowali w sprawie startu Rosjan i Białorusinów na igrzyskach
EUROSPORT
Donald Trump
"To strasznie dziwne podejmować decyzję, w której sam sobie wypłacam odszkodowanie"
BIZNES
Lotnisko w Wilnie
Wleciało kilkadziesiąt balonów. Zamknęli lotnisko i przejścia graniczne
Świat
Policjanci rozbili narkobiznes
Rodzinny narkobiznes. W mieszkaniu marihuana i pół miliona w gotówce
WARSZAWA
Inwestycja przy ulicy Podgórnej w Wieliszewie
W pozwoleniu był budynek jednorodzinny, na działce stanął blok
WARSZAWA
imageTitle
Szalona noc w Eurosporcie. Wszyscy stali, pudło w ostatniej akcji
EUROSPORT
Tomahawk
Tomahawki dla Ukrainy? Były wysłannik Trumpa: tak, ale pod warunkiem
Świat
lotto S shutterstock_275295956
Rośnie kumulacja w Lotto
BIZNES
Wiatr, silny wiatr, wichury
Silne podmuchy powrócą. Prognoza zagrożeń
METEO
Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Trump: nie chcę "zmarnowanego spotkania" z Putinem
Świat
Izraelskie wojsko przy granicy Strefy Gazy
Trump: nasi sojusznicy są gotowi wkroczyć do Strefy Gazy
Świat
Nicolas Sarkozy trafił do więzienia
Sarkozy w więzieniu. Błyskawiczny wniosek jego adwokatów
Świat
Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Dzisiaj przesłuchanie Kaczyńskiego w prokuraturze
Polska
Donald Trump prezentuje zdjęcie z Władimirem Putinem
Odwołane spotkanie, naciski na Zełenskiego, Sarkozy w więzieniu
TO WARTO WIEDZIEĆ
Jesień, liście, park, pochmurno, drzewa, chmury, wilgoć
Sporo chmur, lokalnie słabo popada. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Takiej nocy nie było od dawna. Niesamowite strzelanie w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Szalone widowisko w meczu PSG. Dziewięć goli i dwie czerwone kartki
EUROSPORT
imageTitle
Zabójczy kwadrans Kanonierów. Anglia - Hiszpania 2:0
EUROSPORT
imageTitle
Zieliński dostał szansę. Inter wciąż perfekcyjny w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
rosyjscy zolnierze 02 milru
Był przeciw Łukaszence, walczył dla Rosji i zginął
Świat
Hybrydowy autobus Otokar w barwach WTP
Na ulice Warszawy wyjedzie sto nowych autobusów hybrydowych
WARSZAWA
Koncert laureatów i wręczenie nagród XIX Konkursu Chopinowskiego
Na scenie artyści i politycy. Wręczono nagrody Konkursu Chopinowskiego
WARSZAWA
Liczba osób odwiedzających Luwr spadła o 15 proc.
"Złodzieje nie zarobią 88 milionów euro"
BIZNES
Donald Trump
Kulisy odwołanego spotkania z Putinem
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica