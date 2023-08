Były chłopak umieścił w sieci jej intymne zdjęcia. Sąd przyznał kobiecie 1,2 mld dolarów

Wyrok za umieszczenie w sieci intymnych zdjęć byłej dziewczyny

BBC, powołując się na dokumenty sądowe podaje, że para zaczęła spotykać się w 2016 roku. W trakcie trwania relacji kobieta dzieliła się z partnerem swoimi intymnymi zdjęciami. W październiku 2021 zakończyli swój związek. Wtedy - jak pisze New York Times - DL miała oświadczyć byłemu partnerowi, że nie chce już, by miał on dostęp do czegoś, co w pozwie określono jako jej "wizualny materiał intymny". Jednak były już chłopak miał opublikować te fotografie na platformach społecznościowych i stronach dla dorosłych. New York Times zauważa, że mężczyzna miał też zidentyfikować ją w opublikowanym materiale, używając jej nazwiska, adresu oraz zdjęć jej twarzy. "Na stronach mediów społecznościowych, na których zamieścił zdjęcia, oznaczył konta jej pracodawcy i jej osobistej siłowni" - czytamy w portalu.