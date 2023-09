Rzecznik Departamentu Stanu pytany o aferę wizową w Polsce

31 sierpnia premier Mateusz Morawiecki odwołał Piotra Wawrzyka z funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Według Onetu został wyrzucony z rządu i z list PiS, bo pomógł swoim współpracownikom stworzyć nielegalny kanał przerzutu imigrantów z Azji i Afryki przez Europę do Stanów Zjednoczonych.

CZYTAJ WIĘCEJ: Straszenie migrantami "jest ze strony PiS-u czystą manipulacją" Pierwsze sygnały dotyczące nieprawidłowości przy wydawaniu niektórych wiz dotarły do CBA latem ubiegłego roku. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn przekazał, że toczące się śledztwo w tej sprawie to efekt własnych ustaleń CBA i polskich służb specjalnych. Tymczasem Onet pisze, że polscy dyplomaci - nieoficjalnymi kanałami - mieli dostać pewne informacje od Amerykanów, m.in. te o nowym kanale przerzutu imigrantów z Indii do Stanów Zjednoczonych przez Polskę i Meksyk.