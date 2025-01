Rozmowa Trumpa i Obamy hitem sieci. Prezydent elekt komentuje

Trump komentuje rozmowę z Obamą

Prezydent elekt był pytany o rozmowę z Obamą podczas wywiadu, którego udzielił stacji Fox News w czwartek. - Muszę przyznać, że wyglądało to bardzo przyjaźnie - powiedział Trump. - Nie zdawałem sobie sprawy, jak przyjaźnie to wyglądało. Widziałem to w waszej wspaniałej stacji chwilę temu i powiedziałem: "Chłopie, oni wyglądają jak dwoje ludzi, którzy się lubią. I prawdopodobnie rzeczywiście się lubimy". ('Boy, they look like two people that like each other. And we probably do.") Nie powiedział jednak, o czym rozmawiał ze swoim poprzednikiem na stanowisku prezydenta. - Mamy trochę inne filozofie, prawda? Nie wiem, po prostu się dobrze dogadywaliśmy - stwierdził.