FBI, CIA i policja Nowego Jorku umożliwiły zabójstwo Malcolma X - twierdzi rodzina przywódcy ruchu walczącego o równouprawnienie Afroamerykanów. Decyzję o złożeniu pozwu ogłoszono w nowojorskim centrum pamięci, stojącym w miejscu, gdzie doszło do morderstwa.

W pozwie córki Malcolma X Ilyasah Shabazz oraz innych członków jego rodziny napisano, że agencje ochrony prawa ukryły dowody, świadczące o tym, iż wiedziały o spisku na jego życie, ale nic nie zrobiły, by zapobiec zabójstwu.

- Uważamy, że wszyscy oni konspirowali, by zamordować Malcolma X, który był jednym z największych przywódców intelektualnych w XX wieku - oznajmił na konferencji prasowej adwokat specjalizujący się w prawach człowieka Ben Crump, który reprezentuje rodzinę.

Decyzję o złożeniu pozwu ogłoszono w nowojorskim centrum pamięci, stojącym w miejscu, gdzie zamordowano Malcolma X. Według adwokata proces ma przynieść odpowiedzi na pytania, dotyczące zabójstwa Malcolma X i doprowadzić do ustalenia dokładnego przebiegu wydarzeń, a także wypłacenia rodzinie odszkodowania.

Zabójstwo Malcolma X

Malcolm X zyskał sławę jako rzecznik separatystycznego afroamerykańskiego ruchu Naród Islamu, ale po 10 latach - w 1964 r. - zerwał z tą grupą i złagodził część swoich wcześniejszych poglądów, dotyczących separatyzmu rasowego. Rozzłościło to niektórych członków Narodu Islamu i zaczęto grozić mu śmiercią.

Jeden z trzech zabójców Talmadge Hayer, który należał wówczas do Narodu Islamu, przyznał się w sądzie do winy. Nie ustały jednak spekulacje, że rząd mógł wiedzieć o planie zabójstwa i do niego dopuścić.