Ma pokierować amerykańskim zdrowiem. Tłumaczył się z antyszczepionkowej działalności 

Robert F. Kennedy jr. mierzył się w środę podczas wysłuchania w komisji ds. finansów z szeregiem ostrych pytań i oskarżeń o swoją dotychczasową działalność w sferze zdrowia publicznego. Senatorowie - głównie demokraci - wytykali mu jego dawne wypowiedzi przeciwko różnego rodzaju szczepionkom, w tym m.in. kwestionowanie bezpieczeństwa szczepionek przeciwko odrze, oskarżając go o przyczynienie się do epidemii tej choroby na wyspie Samoa.

Kennedy w swoim wystąpieniu zaprzeczał, by miał cokolwiek wspólnego z epidemią na Samoa i twierdził, że nie jest antyszczepionkowcem. - Wszystkie moje dzieci są zaszczepione i uważam, że szczepionki pełnią krytyczną rolę w służbie zdrowia - powiedział polityk.

W odpowiedzi senator demokratów Michael Bennet wypomniał mu, że podczas jednego z wywiadów Kennedy mówił, że gdyby mógł, oddałby wszystko, by jego dzieci nie zostały zaszczepione.

Kennedy jr. oskarżany o szerzenie teorii spiskowych

Sugerowali też, że polityk zarabiał na wywoływaniu wątpliwości co do bezpieczeństwa szczepionek, bo otrzymywał od współpracującej z nim kancelarii prawnej prowizję za każdą osobę, która zgodziła się na dołączenie do pozwu zbiorowego przeciwko producentom szczepionek.