Przyszła panna młoda brutalnie pobita podczas wieczoru panieńskiego

27-letnia Canada Rinaldi została zaatakowana w Dallas

To szokujące - powiedziała w wywiadzie 27-letnia Amerykanka, która została dotkliwie pobita przez nieznajomego podczas swojego wieczoru panieńskiego. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o napaść.

W wyniku napaści, do której doszło 23 marca nad ranem w Dallas, 27-letnia Canada Rinaldi doznała między innymi wstrząśnienia mózgu, złamania nosa i trzech zębów. Na twarzy założono jej osiem szwów - przekazał portal NBC News w niedzielę. Policja poinformowała o zatrzymaniu podejrzewanego o pobicie Trevona Woodardsa. Z akt sądowych, do których dotarły media, wynika, że mężczyzna był już oskarżony o napaść w 2021 roku.

Rinaldi przyjechała do Teksasu na wieczór panieński z sąsiedniej Oklahomy. W rozmowie z telewizją WFAA powiedziała, że została zaatakowana przez nieznajomego, gdy razem ze swoimi przyszłymi druhnami szła z klubu do taksówki. Straciła przytomność i upadła na chodnik. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. - To szokujące, trudno w to uwierzyć - wspomina to zajście 27-latka.

Canada Rinaldi w szpitalu

Ślub ma się odbyć za cztery tygodnie

- To jest po prostu tak traumatyczne... - powiedziała w rozmowie z WFAA jedna z druhen Rinaldi, Kelly Peralta. - Przechodziłyśmy przez ulicę, żeby wsiąść do Ubera, i wtedy on (napastnik - red.) podszedł od tyłu i uderzył Canadę. Upadła. Odwróciłam się, żeby go odepchnąć, i wtedy mnie dopadł - dodała w rozmowie z NBC DFW Peralta, która ma nadal podbite oko.

Kobieta zorganizowała w internecie zbiórkę środków, które mają pomóc opłacić leczenie przyszłej panny młodej. Ślub ma się odbyć za niespełna cztery tygodnie. - Już nie jestem podekscytowana jego planowaniem - stwierdziła 27-latka przed kamerą. - Dam radę, będzie dobrze, na razie jest ciężko. Ale będzie dobrze - powtórzyła.

Canada Rinaldi

