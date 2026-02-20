USA przedłużą sankcje na Rosję. Dokument czeka na publikację

Donald Trump o sankcjach na Rosję: to naprawdę ważny dzień Źródło: TVN24, Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Decyzja przedłuża obowiązywanie sankcji nałożonych w ramach prezydenckich rozporządzeń przyjętych w latach 2014, 2018 i 2022. W 2014 roku sankcje ogłoszono w związku z rosyjską aneksją i okupacją ukraińskiego Krymu oraz wykorzystaniem przez Rosję siły na terytorium Ukrainy.

Prezydent USA Donald Trump i pierwsza dama Melania Trump Źródło: Aaron Schwartz/PAP/EPA

Zakres restrykcji był następnie rozszerzany. Ogłoszone w 2022 roku retorsje związane były z uznaniem przez Rosję niepodległości regionów Ukrainy, tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej lub Ługańskiej Republiki Ludowej.

Podkreślono, że było to sprzeczne z zobowiązaniami Rosji wynikającymi z porozumień mińskich i dodatkowo zagrażało pokojowi, stabilności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Dokument w sprawie przedłużenia sankcji, datowany na 18 lutego, ma zostać oficjalnie opublikowany w Rejestrze Federalnym w piątek. Zaznaczono w nim, że rosyjskie działania, wymienione we wcześniejszych rozporządzeniach, wciąż stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej USA. Dlatego podjęto decyzję o tym, że sankcje nie mogą przestać obowiązywać z dniem 6 marca 2026 r. i będą przedłużone o rok.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Adam Styczek