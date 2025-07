Netanjahu w USA. Sprzeczne doniesienia w sprawie rozejmu w Gazie

Netanjahu w orędziu: prezydencie Trump, pańska decyzja o ataku na obiekty nuklearne w Iranie zmieni historię Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved, TVN24

Premier Izraela Benjamin Netanjahu spotkał się w poniedziałek w Waszyngtonie z sekretarzem stanu Markiem Rubio, po czym udał się na kolację z prezydentem Donaldem Trumpem.

Rozmowa z Rubio była "rzeczowa i ważna" i dotyczyła wzmocnienia izraelsko-amerykańskiego sojuszu oraz wspólnych wyzwań w regionie i na świecie - napisał Netanjahu w serwisie X po spotkaniu, bez podawania dalszych szczegółów.

Witkoff: mamy szansę, by w końcu doprowadzić do pokoju

Izraelski premier rozmawiał też wcześniej z amerykańskim wysłannikiem ds. Bliskiego Wschodu Steve'em Witkoffem, który według zapowiedzi Białego Domu ma się udać do stolicy Kataru Dohy, gdzie od niedzieli trwają negocjacje w sprawie rozejmu między Hamasem a Izraelem, prowadzone przez pośredników - USA, Katar i Egipt.

- Mam nadzieję, że to się stanie bardzo szybko - zapewnił Witkoff poproszony przez Trumpa o przedstawienie aktualnych informacji o toczących się w Katarze negocjacjach rozejmowych między Izraelem a Hamasem. Portal Times of Israel podał, że Witkoff uda się do Kataru we wtorek.

Spotkanie Benjamina Netanjahu z Donaldem Trumpem Źródło: ALEXANDER DRAGO/PAP/EPA

Mediatorzy w rozmowach w Dosze zostali poinformowani, że Trump oczekuje, iż porozumienie o zawieszeniu broni zostanie zawarte jeszcze w tym tygodniu - napisał Times of Israel, powołując się na jednego z arabskich dyplomatów i drugie źródło. Dodano, że wiadomość jest przekazywana dalej, Izraelowi i Hamasowi, z ostrzeżeniem, by obie strony nie rozczarowały amerykańskiego przywódcy.

Arabskie źródło portalu przekazało, że w trakcie rozmów dokonano postępu zwłaszcza w sprawie dostaw pomocy humanitarnej. Omówiono też temat wycofania się wojsk izraelskich ze Strefy Gazy, który również dzieli obie strony.

Kluczowa sporna kwestia, czyli to, czy rozejm będzie tymczasowy, jak chce Izrael, czy stały, czego żąda Hamas będzie tematem spotkania Trumpa z Netanjahu - powiedziały oba źródła Times of Israel.

Stronom nie udało się przezwyciężyć różnic w głównych punktach spornych - napisał z kolei wydawany w Londynie arabski dziennik "Asharq Al-Awsat".

Według źródeł w Hamasie chodzi o trzy warunki tej grupy: całkowitą swobodę dostaw pomocy humanitarnej, pełne wycofanie się wojsk izraelskich ze Strefy Gazy i trwałe zakończenie wojny.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu Źródło: ALEXANDER DRAGO/PAP/EPA

Problemy z porozumieniem w sprawie Gazy

Rząd w Jerozolimie konsekwentnie podkreślał, że wojna zakończy się dopiero po całkowitym pokonaniu Hamasu, w tym rozbrojeniu tego terrorystycznego ugrupowania, odsunięciu go od rządów w Strefie Gazy i wygnaniu jego liderów.

Media informowały wcześniej, że ogólne ramy porozumienia zakładają 60-dniowe zawieszenie broni, w czasie którego zostałoby uwolnionych 10 żyjących izraelskich zakładników w zamian za grupę Palestyńczyków przetrzymywanych w izraelskich więzieniach.

Jak informowała izraelska armia, w rękach palestyńskich terrorystów pozostaje 50 porwanych, z których co najmniej 28 uznano za zmarłych. Zakładnicy pozostają najmocniejsza kartą przetargową w rękach Hamasu.

Izraelscy urzędnicy zaangażowani w rozmowy powiedzieli publicznemu nadawcy KAN, że rozmowy nie posunęły się do przodu i jeżeli Trump nie zwiększy nacisku, może nie udać się osiągnąć umowy w tym tygodniu.

