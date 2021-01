Trump wygłosił pożegnalne przemówienie. "Modlimy się o sukces nowej administracji"

Ustępujący prezydent USA Donald Trump w pożegnalnym przemówieniu podsumował cztery lata swoich rządów. - W tym tygodniu zainaugurujemy nową administrację i modlimy się o jej sukces w utrzymywaniu Ameryki bezpiecznej i dostatniej – powiedział w upublicznionym na stronie Białego Domu nagraniu.

- Zrobiliśmy to, po co przyszliśmy i dużo więcej. Ponad wszystko utwierdziliśmy świętą zasadę, że w Ameryce rząd odpowiada na potrzeby ludzi – stwierdził ustępujący prezydent. Przekazał przy tym nowej administracji "najlepsze życzenia". - W tym tygodniu zainaugurujemy nową administrację i modlimy się o jej sukces w utrzymywaniu Ameryki bezpiecznej i dostatniej - powiedział.

- Nasz program nie był prawicowy ani lewicowy, nie był republikański ani demokratyczny, ale był prowadzony dla dobra narodu, a to oznacza, że całego narodu – stwierdził Donald Trump. Odnosząc się do polityki zagranicznej, podkreślił że Stany Zjednoczone "zrewitalizowały swoje sojusze i zabiegały, by inne kraje sprzeciwiły się Chinom jak nigdy wcześniej". – W rezultacie działań naszej śmiałej dyplomacji uzyskaliśmy kilka historycznych paktów pokojowych na Bliskim Wschodzie. Jestem szczególnie dumny z tego, że jako jeden z pierwszych prezydentów od dekad, nie rozpocząłem żadnej wojny – podkreślił.

"Musimy być zawsze krajem nadziei, światła i chwały dla reszty świata"

Na wstępie swojego wystąpienia prezydent Donald Trump podziękował swojej żonie, Melanii, córce Ivance, zięciowi Jaredowi Kushnerowi i pozostałym dzieciom. – Chciałbym również podziękować wiceprezydentowi Mike’owi Pence’owi, jego wspaniałej żonie Karen i całej jego rodzinie – dodał. Prezydent podkreślił również zasługi szefa personelu Białego Domu Marka Meadowsa i pozostałych członków administracji.

- Przede wszystkim chciałbym podziękować obywatelom Ameryki. Służenie wam jako prezydent było zaszczytem trudnym do opisania. Dziękuję za ten niecodzienny przywilej – zwrócił uwagę. Prezydent przyznał, że "Amerykanie zawsze będą się ze sobą spierali". – Jesteśmy narodem niesamowitych, przyzwoitych, pełnych wiary, ceniących sobie pokój obywateli, którzy chcą, żeby ich kraj wzrastał i odnosił wielkie sukcesy – dodał.

Odnosząc się do kwestii związanych z legislacją, Donald Trump podkreślił wprowadzenie pakietu cięć podatkowych. – Usunęliśmy więcej ograniczających zatrudnienie regulacji niż ktokolwiek wcześniej. Naprawiliśmy nierówne umowy handlowe, zrezygnowaliśmy z okropnego Partnerstwa Transpacyficznego i niemożliwego do zrealizowania paryskiego porozumienia klimatycznego, renegocjowaliśmy jednostronną umowę z Koreą Południową i zastąpiliśmy układ NAFTA przełomowym USMCA (umową Stanów Zjednoczonych-Meksyku-Kanady - red.) – oświadczył.

Musimy być zawsze "krajem nadziei, światła i chwały dla reszty świata" - wezwał w blisko 20-minutowym nagraniu z Białego Domu Trump. Jak dodał, "to cenne dziedzictwo, którego musimy strzec w każdym czasie". - Ostatnie cztery lata pracowałem, by właśnie to osiągnąć. Od wielkiej sali muzułmańskich przywódców w Rijadzie, przez wielki plac Polaków w Warszawie, południowokoreański parlament, podium Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Zakazane Miasto w Pekinie i cień Góry Rushmore walczyłem za was, za wasze rodziny, za nasze państwo – oświadczył.

"Ruch, który zapoczątkowaliśmy dopiero się zaczyna"

- Teraz, kiedy przygotowuję się do przekazania w środę władzy nowej administracji, chcę żebyście wiedzieli, że ruch, który zapoczątkowaliśmy dopiero się zaczyna. Nigdy czegoś takiego nie było. Wiara w to, że naród musi służyć swoim obywatelom nie skurczy się, a będzie się z każdym dniem zwiększać – stwierdził Donald Trump. – Jak długo Amerykanie odczuwają głęboko w swoich sercach miłość do kraju, nie ma takiej rzeczy, której nie byliby w stanie zrobić. Nasze wspólnoty rozkwitną, nasi obywatele będą prosperować, nasze tradycje będą zachowane, nasza wiara będzie silna, a nasza przyszłość będzie jaśniejsza niż kiedykolwiek wcześniej – dodał.

- Opuszczam to majestatyczne miejsce z lojalnym i radosnym sercem, duchem pełnym optymizmu i pełnym przekonaniem, że najlepsze czasy dla naszego kraju i naszych dzieci są jeszcze przed nami – zakończył Donald Trump.

Biden przejmuje władzę

Joe Biden w środę obejmie najwyższy urząd w Stanach Zjednoczonych. Listopadowy wybór demokraty na 46. prezydenta zatwierdziło w grudniu ubiegłego roku Kolegium Elektorów, a 7 stycznia oficjalnie potwierdził Kongres. Uroczyste zaprzysiężenie Joe Bidena przez prezesa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Johna Robertsa rozpocznie się o godzinie 18 polskiego czasu, chwilę wcześniej zaprzysiężona zostanie Kamala Harris.

Ze względu na pandemię COVID-19 i z obawy przed kolejnymi zamieszkami, w tym roku ceremonia odbędzie się bez udziału tłumów – na miejscu świadkami wydarzenia ma być zaledwie kilkaset osób. Przed zaprzysiężeniem amerykański hymn odśpiewa Lady Gaga. Uroczystość poprzedzą wydarzenia upamiętniające Martina Luthera Kinga i ofiary pandemii.

Podczas zaprzysiężenia 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie obowiązywać będzie nadal stan wyjątkowy. W mieście będzie ponad 26 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej, około połowa z nich w stanie gotowości. Centrum Waszyngtonu będzie odcięte, a ulice, mosty i metro zamknięte.

Autor:asty/adso

Źródło: tvn24.pl, PAP