Nie pojawiła się w kościele o zwykłej porze. Poszukiwania matki popularnej prezenterki

84-letnia Nancy Guthrie w ostatnią sobotę była na rodzinnym spotkaniu, a wieczorem została odwieziona do domu przez swojego zięcia - podaje "The New York Times". Gdy dzień później nie pojawiła się w kościele o typowej dla siebie porze, wzbudziło to czujność jej znajomej, która powiadomiła bliskich.

84-latki nie było w domu, ale rodzina znalazła jej portfel, telefon i rzeczy osobiste. Wówczas zgłoszono jej zaginięcie. Wiadomo, że kobieta ma ograniczoną sprawność ruchową i nie może samodzielnie poruszać się na duże odległości. W domu była kamera, ale została odłączona w niedzielę o godz. 1:47. O 2:28 aplikacja rozrusznika serca kobiety straciła połączenie z telefonem. Na ganku znaleziono krew - według CNN badanie potwierdziło, że to krew zaginionej.

Według mediów do trzech redakcji wysłano "listy z żądaniem okupu", teraz bada je FBI. Dotychczas nie udało się jednak zidentyfikować żadnych podejrzanych w sprawie ewentualnego porwania.

Tajemnicze zaginięcie matki prezenterki. Reaguje Trump i szef FBI

"Ktokolwiek przetrzymuje naszą matkę, chcemy się z nim skontaktować" - przekazał w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych brat prezenterki. Jak pisze "The New York Times" sama Savannah Guthrie wycofała się z relacjonowania dla NBC zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech, by móc być razem z rodziną w tym trudnym czasie.

Chris Nanos, szeryf hrabstwa Pima przyznaje, że "czas nie gra na korzyść" służb. Jednak w czwartek zaznaczył, że jego zdaniem kobieta wciąż żyje. Służby wyznaczyły nagrodę w wysokości 50 tys. dolarów za udzielenie informacji, które mogą pomóc w jej odnalezieniu.

W sprawę zaangażował się prezydent USA Donald Trump. Na swoim portalu Social Truth napisał, że rozmawiał z prezenterką i "nakazał wszystkim federalnym i lokalnym organom ścigania natychmiastowe i pełne zaangażowanie się w pomoc rodzinie i służbom". FBI potwierdziło, że informacje w sprawie na bieżąco otrzymuje również dyrektor agencji Kash Patel - podaje portal The Hill.

