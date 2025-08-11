"Jedziemy do Rosji". Pomyłka Trumpa na konferencji prasowej 

Pomyłka Trumpa. Mówił, że udaje się do Rosji zamiast na Alaskę Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Mam spotkać się z Putinem. W piątek jadę do Rosji - powiedział Donald Trump w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Białym Domu, która poświęcona była przestępczości w Waszyngtonie. Później powtórzył: - To będzie wielka sprawa, jedziemy do Rosji, to będzie wielka sprawa.

Jak wyjaśniła PAP przedstawicielka Białego Domu, była to oczywista pomyłka. Spotkanie z rosyjskim przywódcą ma się odbyć 15 sierpnia na Alasce.

Trump: zadzwonię do Zełenskiego

Trump mówił w trakcie konferencji, że "spotka się z prezydentem Putinem i zobaczymy, co chodzi mu po głowie". - Jeśli to będzie uczciwa umowa, powiem o niej przywódcom Unii Europejskiej i NATO, a także prezydentowi Zełenskiemu. Myślę, że z szacunku zadzwonię najpierw do niego, a potem do nich. Mogę powiedzieć: powodzenia, walczcie dalej. Albo możemy dojść do porozumienia - powiedział prezydent USA. Podkreślił, że chce szybkiego zawieszenia broni.

Trump stwierdził, że Zełenski "nie jest częścią" szczytu na Alasce, lecz oznajmił, że chce, by następne spotkanie było między prezydentami Rosji i Ukrainy - z jego udziałem lub bez.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Trump: po rozmowie z Putinem zadzwonię do Zełenskiego

OGLĄDAJ: TVN24 HD