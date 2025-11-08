Pomyliła adres. Została zastrzelona na oczach męża 

W środę około godziny 7 rano policjanci z Whitestown w stanie Indiana otrzymali zgłoszenie o "prawdopodobnej" próbie włamania do domu na osiedlu Heritage. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce zastali na ganku kobietę z raną postrzałową głowy oraz roztrzęsionego mężczyznę. Mimo podjętej próby reanimacji kobiety nie udało się uratować.
Okazało się, że para, która próbowała wejść do domu, to ekipa sprzątająca, która przez pomyłkę przyjechała pod zły adres. Osoba przebywająca w środku - nie wiadomo, czy był to właściciel nieruchomości - uznała ich za włamywaczy i oddała w ich stronę strzał przez zamknięte drzwi.
Lokalna policja poinformowała w piątek, że śledczy ze stanu Indiana zakończyli wstępne dochodzenie w sprawie zabójstwa kobiety i przekazali ustalenia do biura prokuratora hrabstwa Boone. Ma on zdecydować, czy zostaną w tej sprawie wniesione zarzuty karne.
Władze nie ujawniły dotąd tożsamości sprawcy. Ofiara to 32-letnia Marina Florinda Rios Perez, imigrantka z Gwatemali.
Mąż zastrzelonej: odebrano mi wszystko
- Widząc moją żonę, już bez życia, całą we krwi, czułem, jakby wszystko mi odebrano - mówił mąż zastrzelonej kobiety, Mauricio Velásquez w rozmowie z hiszpańskojęzyczną stacją Telemundo.
- To bardzo bolesne. Nie powinna zginać w ten sposób - mówił ze łzami w oczach, otoczony czwórką dzieci - najstarsze ma 17 lat, najmłodsze zaledwie 11 miesięcy.
- Nie może tak być, że (zabójca - red.) jest na wolności, podczas gdy moje dzieci cierpią - oświadczył Velásquez.
Doktryna zamku
Prokurator hrabstwa Boon w stanie Indiana Kent Eastwood powiedział lokalnym mediom, że sprawa jest skomplikowana ze względu na obowiązującą w stanie Indiana tzw. "doktrynę zamku" (castle doctrine), czyli bezwzględnego prawa do obrony swojej posiadłości.
W świetle tych przepisów, mieszkańcy nie mają obowiązku ucieczki z miejsca, w którym legalnie przebywają, a jeśli mają uzasadnione przekonanie, że grozi im niebezpieczeństwo, mogą użyć śmiercionośnej siły w samoobronie. To część prawa "Stand Your Ground" (ang. Nie ustępuj), które obowiązuje w 31 stanach USA.
