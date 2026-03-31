Wojna w Iranie
Świat

Policja wykorzystała AI, 50-latka trafiła do aresztu. "Utrata wolności i szkody na reputacji"

Maja Herman o zagrożeniach sztucznej inteligencji i decyzji "podjętej w sto milisekund"
Ponad pięć miesięcy spędziła za kratami 50-letnia Amerykanka po tym, jak oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do rozpoznawania twarzy wskazało ją jako podejrzaną w sprawie oszustw - informuje CNN. Policja w Fargo w Dakocie Północnej mówi o "kilku błędach" w tej sprawie.

Amerykańskie media opisują historię Angeli Lipps zatrzymanej 14 lipca 2025 roku, kilka tygodni po wydaniu nakazu aresztowania przez policję z Fargo. Miasto to znajduje się w Dakocie Północnej, ok. 1600 km od jej domu w Tennessee. Lipps twierdzi, że nigdy wcześniej nie była w Dakocie Północnej - podała lokalna stacja telewizyjna WDAY. Matka trójki dzieci i babcia pięciorga wnucząt spędziła w areszcie ponad pięć miesięcy.

Policja wspomagała się AI

Dlaczego Lipps została zatrzymana? Szukając osoby podejrzanej o oszustwa bankowe śledczy z Fargo wykorzystali technologię rozpoznawania twarzy oraz przeprowadzili "dodatkowe czynności śledcze niezależne od sztucznej inteligencji" - poinformował CNN komendant policji w Fargo Dave Zibolski. Redakcja CNN dowiedziała się że funkcjonariusze mieli użyć narzędzie jednej z amerykańskich firm, która dostarcza oprogramowanie do rozpoznawania twarzy m.in. organom ścigania, agencjom rządowym i innym organizacjom. Jej algorytm dopasowuje twarze do bazy danych zawierającej miliardy obrazów z internetu, w tym z mediów społecznościowych. "Nie jest jasne, jakie inne dowody wykorzystano w śledztwie, aby powiązać Lipps z przestępstwami" - odnotowuje CNN.

W areszcie przebywała do czasu, gdy prokuratura stanowa poinformowała policję, że obrona 50-latki przedstawiła "możliwe dowody uniewinniające". Pod koniec grudnia policja z Fargo, prokurator stanowy oraz sędzia zgodzili się oddalić zarzuty.

Policja w Fargo przyznaje się do "kilku błędów" i zapowiada zmiany w swoich działaniach, ale - jak zauważa CNN - nie zdecydowała się na bezpośrednie przeprosiny. Komendan Zibolski już kilka dni temu przyznał na konferencji prasowej, że oparcie się jego podwładnych na narzędziu AI było "częścią problemu". Zapowiada wyjaśnienie sprawy.

Teraz prawnicy Lipps próbują ustalić, dlaczego tak długo przebywała w areszcie. Z wiadomości, którą przesłali CNN wynika, że ich klientka jest zdruzgotana tym, co ją spotkało. "Trauma, utrata wolności i szkody na reputacji nie są łatwe do naprawienia" - napisali. Sama Lipss nie jest w stanie udzielić wywiadu. Stacji WDAY powiedziała jedynie, że "nigdy" nie wróci do Dakoty Północnej. - Cieszę się, że to już za mną - podkreśliła.

Przełom na rynku? "Święty Graal AI"

Przełom na rynku? "Święty Graal AI"

Trudny test dla rynku. "Ogromny znak zapytania"

Trudny test dla rynku. "Ogromny znak zapytania"

Źródło: CNN

Maciej Wacławik
Czytaj także:
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Wypadek kolumny premier Szydło. Zeznania BOR-owców w osobnym śledztwie
Białystok
Pogoda. Jęzor zimna tuż przed Wielkanocą
Jęzor zimna zsunie się do Polski przed świętami. Co z Wielkanocą?
Arleta Unton-Pyziołek
Kalima na Lanzarote
Niebo w kolorze sepii na turystycznej wyspie. Wydano ostrzeżenia
METEO
"Izrael zniszczył mauzoleum Świętego Piotra"? Co to za nagranie
"Zniszczyli mauzoleum Świętego Piotra". Kiedy?
Zuzanna Karczewska
57 min
pc
Święte oburzenie po liście biskupów. "Zaniedbania polskiego Kościoła są olbrzymie"
Terlikowski. Istota rzeczy
Wypadek koło Płońska
Rozbił auto na przydrożnych drzewach. Zostawił ranną pasażerkę i uciekł
WARSZAWA
imageTitle
Polska jak walec w eliminacjach Euro. Ósma wiktoria młodzieżówki
EUROSPORT
Aleksandra Zawieruszanka
Nie żyje Aleksandra Zawieruszanka
Kultura i styl
shutterstock_2696537251
Jedz w ten sposób, a schudniesz. Naukowcy odkryli paradoks skutecznej diety
Zdrowie
Ciała dwóch osób w mieszkaniu w Wołominie
Podwójne zabójstwo w Wołominie. Wnuczek ofiar usłyszał zarzuty
WARSZAWA
Karol Nawrocki
"Fakty" TVN: dwoje sędziów TK zaproszonych na ślubowanie do prezydenta
Polska
Most w ciągu ulicy Cieślewskich
Zburzą most i zbudują go od nowa. Mieszkańcy chcą zastępczej przeprawy
WARSZAWA
imageTitle
Kiedy i z kim Polacy zagrają w kwalifikacjach mistrzostw świata?
EUROSPORT
Tusk i posiedzenie rządu - 31 marca 2026
AI w Polsce z nowymi regulacjami. Rząd przyjął projekt ustawy
BIZNES
Autostrada A2 (zdjęcie ilustracyjne)
Poszerzanie autostrady. Drogowcy wybrali wykonawcę kolejnego odcinka
WARSZAWA
shutterstock_2575432069
Lepiej zarwać jedną noc niż spać po trochu? Polsko-francuskie badania potwierdzają
Anna Bielecka
shutterstock_2692217335
"Jajnik wielkości pomarańczy, a nie założono mi karty DILO"
Anna Bielecka
W mieszkaniu znaleziono narkotyki warte 6 milionów złotych
Przyszli zatrzymać 40-latka, znaleźli narkotyki warte kilka milionów
Poznań
Peter Szijjarto oraz Siergiej Ławrow
Rozmowy "gęste od wrażliwych informacji". "Robię, co w mojej mocy"
Świat
Szkoła podstawowa na Bielanach w modernizacji
Dwa boiska i tor do skoku. Prace przy szkole na Bielanach
WARSZAWA
USA, protesty "No Kings"
Dyplomacja USA ma walczyć z dezinformacją. Pomoże im Pentagon i serwis Muska
BIZNES
imageTitle
Piłkarz Barcelony nie zagra z Polską. Brutalna selekcja u Szwedów
EUROSPORT
"Ukraińcy trafili w drugą największą rafinerię ropy naftowej". Znowu?
"Ukraińcy trafili w drugą największą rafinerię" w Rosji? To nie ten zakład
Jakub Zulczyk
Donald Trump
Trump: kupujcie naszą ropę albo zabierzcie ją sobie z cieśniny Ormuz
BIZNES
Służby zatrzymały poszukiwanego mężczyznę
Był poszukiwany. Wpadł przez picie na peronie
WARSZAWA
Zima, śnieg
Nie tylko śnieg. Ponad pół Polski z ostrzeżeniami
METEO
Mecz Floty Świnoujście z Elaną Toruń
Kibole bili się na murawie podczas meczu. Błyskawiczne wyroki
Szczecin
rosja telefon internet
Rosjanie próbują przechytrzyć władze. Kreml zacieśnia kontrolę
Świat
shutterstock_2627578119_1
Pat w sprawie respiratorów. "Staliśmy się więźniami"
Piotr Wójcik
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Kiedy koniec interwencji w Iranie? "Policzcie to sobie"
Świat
