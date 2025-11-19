Ciało nastolatki w samochodzie znanego piosenkarza. Media: jest podejrzany

Hollywood Hills i Los Angeles Źródło: Reuters Archive

Muzyk David Anthony Burke, znany jako D4vd, jest podejrzany w sprawie śmierci 15-letniej Celeste Rivas Hernandez - podaje NBC News, powołując się na źródła w policji Los Angeles. Ciało zaginionej nastolatki we wrześniu znaleziono w bagażniku zarejestrowanego na artystę samochodu marki Tesla. Status podejrzanego w sprawie miał mu zostać nadany dopiero teraz. W rozmowie z lokalnym oddziałem stacji, NBC4 Investigates, niewymienieni z nazwiska funkcjonariusze mieli przyznać, że "D4vd prawdopodobnie pomagał w rozczłonkowaniu i pozbyciu się ciała".

Ciało nastolatki w samochodzie piosenkarza

Zwłoki, będące w stadium zaawansowanego rozkładu, znalezione zostały 8 września w samochodzie na parkingu dla odholowanych pojazdów w Hollywood w Los Angeles. Służby zostały wezwane na miejsce przez pracowników parkingu, którzy zwrócili uwagę na wydobywający się z samochodu "nieprzyjemny zapach". Lokalne władze przekazały wówczas, że samochód zarejestrowany był na 20-letniego muzyka.

Ciało zidentyfikowano jako nastolatkę z Lake Elsinore w hrabstwie Riverside, która została zgłoszona jako zaginiona w 2024 roku. Policja informowała później, że 15-latka mogła nie żyć od wielu tygodni. Według ABC News, jej ciało "było poćwiartowane".

Tuż po ujawnieniu sprawy muzyk przerwał trasę koncertową, a jego agenci oświadczyli, że będzie współpracował z policją. Według NBC News tak się nie stało, gdyż "rzekomo nie współpracował ze śledczymi". Jak podała stacja, brat 15-latki zeznał śledczym, że rodzina wiedziała o znajomości dziewczyny z muzykiem i wkrótce przed jej zaginięciem w 2024 roku "jechała z nim do kina". Matka dziewczyny informowała też służby, że jej córka miała chłopaka o imieniu David.

Do tej pory nie dokonano zatrzymań ani nie postawiono żadnych zrzutów, śledztwo jest w toku. Jak podaje stacja, zdaniem śledczych lekarz sądowy hrabstwa Los Angeles wkrótce ustali przyczynę śmierci, co będzie miało kluczowe znaczenie dla aresztowania i ustalenia zarzutów. Dotąd policja podkreślała, że ​​ponieważ nie ustalono przyczyny śmierci nastolatki, "nie jest jasne, czy doszło do jakiekolwiek przestępstwa poza ukryciem jej ciała".

D4vd - kim jest

D4vd Źródło: CYRIL ZINGARO/KEYSTONE/EPA/PAP

D4vd (czyt. Dawid) to popularny amerykański piosenkarz, najbardziej znany z utworów "Here With me" oraz "Romantic Homicide" wydanych w 2022 roku. Oba szybko stały się internetowymi wiralami, a na platformie Youtube mają po ponad sto milionów wyświetleń. W kwietniu tego roku artysta wydał nową płytę. Gdy w jego samochodzie znaleziono zwłoki, był właśnie w promującej ją trasie koncertowej.