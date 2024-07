Pierwsze wystąpienie Kamali Harris po rezygnacji Bidena

Osiągnięcia Joe Bidena przez ostatnie trzy lata nie mają sobie równych we współczesnej historii - powiedziała wiceprezydent USA Kamala Harris, która jest faworytką do uzyskania nominacji demokratów na prezydenta po tym, jak obecny gospodarz Białego Domu wycofał się z wyścigu o reelekcję.

Joe Biden wycofał się w niedzielę wieczorem ze starań o drugą kadencję prezydenta USA . Do podjęcia tego kroku od kilku tygodni wzywała go część darczyńców i polityków Partii Demokratycznej. Na swoje miejsce Biden wskazał dotychczasową wiceprezydentkę Kamalę Harris. Nie oznacza to jednak, że została ona oficjalnie kandydatką, ponieważ ostateczna decyzja zapadnie na konwencji demokratów pod koniec sierpnia.

Kamala Harris - pierwsze wystąpienie

Na początku swojego przemówienia odniosła się do Bidena i do jego stanu zdrowia. W zeszłym tygodniu Biały Dom przekazał, że prezydent walczy z COVID-19 .

- Nasz prezydent Joe Biden chciał być dzisiaj z wami. Czuje się znacznie lepiej, szybko powraca do zdrowia. Osiągnięcia Joe Bidena przez ostatnie trzy lata nie mają sobie równych we współczesnej historii. W czasie jednej kadencji przekroczył już osiągnięcia większości prezydentów, którzy pełnili urząd przez dwie kadencje - powiedziała.

- Poznałam prezydenta Bidena po raz pierwszy dzięki jego synowi, Beau (zmarł w 2015 roku na nowotwór mózgu - red.). Pracowaliśmy jako prokuratorzy generalni w naszych stanach. Beau często opowiadał mi o swoim tacie. Mówił o tym, jakim jest ojcem, jakim jest człowiekiem. Mówił o cechach, które dla Beau były niesamowicie ważne w jego ojcu. To są te same wartości, te same cechy, które widzę w naszym prezydencie. Jego uczciwość, jego prawość, jego oddanie wierze oraz rodzinie, jego wielkie serce oraz jego miłość, głęboka miłość do naszego kraju - wymieniała.