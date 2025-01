U.S. Army photo by Spc. Arnada Jones

Według "NYT" prezydent żywi urazę do generała między innymi za to, że u schyłku jego kadencji zapewniał Pekin o tym, że sytuacja w USA jest stabilna.

Milley obawiał się, że Trump szykował zamach stanu

Według ustaleń dziennikarzy "Washington Post", Carol Duhurst Leonnig i Philipa Ruckera, przedstawionych w książce "I Alone Can Fix It: Donald J. Trump's Catastrophic Final Year" (Tylko ja mogę to naprawić: katastrofalny ostatni rok Donalda J. Trumpa), Milley obawiał się, że Trump po przegraniu wyborów szykował zamach stanu. Miał jednak powiedzieć swoim współpracownikom, że prezydentowi nie uda się taki plan, ponieważ nie poprze go armia.