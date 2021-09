Pedofilia w Kościele. Były kardynał Theodore McCarrick stanął przed sądem

91-letni Theodore McCarrick, były arcybiskup Waszyngtonu i były kardynał oskarżony o napaść seksualną na 16-letniego chłopca, stanął w piątek przed sądem. Rozprawa odbyła się w mieście Dedham w amerykańskim stanie Massachusetts. Oskarżony kardynał nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Przed sądem zachował milczenie.

Theodore McCarrick nic nie powiedział podczas piątkowego przesłuchania, a deklarację o tym, że nie przyznaje się do winy przedstawiono w jego imieniu.

Trzy zarzuty. Napaść seksualna i pobicie

Sąd stanowy postawił McCarrickowi trzy zarzuty dotyczące napaści seksualnej i pobicia osoby powyżej 14. roku życia - podaje Associated Press. Za każdy zarzut grozi kara do pięciu lat więzienia oraz wprowadzenie do rejestru przestępców seksualnych - wyjaśnia Reuters. Adwokaci McCarricka - Katherine Zimmerl i Daniel Marx - odmówili skomentowania sprawy.