Obmacywał stewardessy, jedną uderzył w twarz. Przywiązali go do fotela taśmą i zakneblowali

Do incydentu doszło w sobotę na pokładzie samolotu linii Frontier podczas nocnego lotu z Filadelfii do Miami. Według policji, 22-letni pasażer miał napastować członkinie załogi.

Pasażer został odprowadzony na siedzenie, a członkowie załogi wyznaczyli trzecią stewardessę, by go pilnowała. Gdy kobieta poprosiła mężczyznę, by pozostał na miejscu, ten uderzył ją w twarz - donosi stacja ABC News, powołując się na raport policji.

Agresywny pasażer spacyfikowany

Personel pokładowy stanął w obronie kobiety. Mężczyzna zaczął się awanturować i wykrzykiwać obelżywe słowa pod ich adresem. W końcu rzucił się na stewardów z pięściami. Udało się go obezwładnić , ale potrzebnych do tego było kilka osób. Zanim samolot podszedł do lądowania, 22-latek został przytwierdzony do fotela przy pomocy taśmy klejącej. Zaklejono mu także usta.