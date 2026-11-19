Świat Paris Hilton zabrała głos w sprawie deepfake'ów o charakterze seksualnym Maciej Wacławik |

Paris Hilton apeluje w sprawie deepfake'ów Źródło wideo: PAP/EPA/EMILY CURIEL Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/EMILY CURIEL

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Hilton pojawiła się we wtorek w pobliżu gmachu Kapitolu w Waszyngtonie w towarzystwie amerykańskich kongresmenek. Wezwała republikańskich liderów w Izbie Reprezentantów i Senacie do przyspieszenia prac nad projektem ustawy znanej jako Defiance Act i zapobieżenia kryzysom, jakie powoduje rosnąca liczba deepfake'ów.

- Jeśli o mnie chodzi, nieznajomi stworzyli ponad 100 tysięcy wygenerowanych przez sztuczną inteligencję obscenicznych obrazów i filmików, przedstawiających mnie w najbardziej drastyczny i niepokojący sposób, jaki można sobie wyobrazić - powiedziała podczas konferencji prasowej.

- Każdego dnia powstają kolejne - dodała Hilton, podkreślając, że nie ma żadnej kontroli nad treściami tego typu. - Kobiety i dziewczyny niosą ciężar tej przemocy. Nawet kobiety stojące obok mnie - zaznaczyła celebrytka, dziedziczka hotelarskiej fortuny. Jak wyjaśniła, jej zespół policzył, że w deepfake'ach o charakterze seksualnym wykorzystano wizerunki 83 spośród 156 kobiet zasiadających w Kongresie.

Paris Hilton u boku polityczek

Na konferencji prasowej obecne były m.in. współautorki wspomnianej ustawy, republikanka Laurel Lee i demokratka Alexandria Ocasio-Cortez. Ta ostatnia powiedziała, że zwolennicy uchwalenia Defiance Act prowadzą rozmowy z Białym Domem i są "dobrej myśli" co do stosunku prezydenta Donalda Trumpa i jego administracji do tej ustawy.

Paris Hilton i Alexandria Ocasio-Cortez na Kapitolu, 17 listopada 2026 r. Źródło zdjęcia: PAP/EPA/EMILY CURIEL

Nim jednak ustawa wyląduje na biurku prezydenta, musi przejść przez Izbę Reprezentantów, w której "utknęła" na początku tego roku - zauważa CBS News. Senat jednomyślnie przyjął ją już w styczniu.

Defiance Act, określana także jako DEFIANCE (skrót od Disrupt Explicit Forged Images and Non-Consensual Edits, zwalczanie jawnie sfałszowanych obrazów i modyfikacji wykonanych bez zgody osoby przedstawionej), "wprowadza jasne federalne środki cywilnoprawne dla ofiar cyfrowych fałszerstw" oraz "zapewnia sensowny termin przedawnienia dla poszkodowanych, które mogą nie od razu dowiedzieć się o przestępstwie" - tłumaczyła Ocasio-Cortez w styczniu.

red. AZ