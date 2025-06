Media: Pentagon chce bardziej "wojownicze" nazwy okrętów

Okręt USNS Harvey Milk na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: Pierwszy został nagłośniony plan zmiany nazwy tankowca USNS Harvey Milk.

Zmiana nazw ma dotyczyć także innych okrętów US Navy.

"Ten złośliwy ruch nie wzmacnia naszego bezpieczeństwa narodowego ani etosu wojownika" - ocenia Pelosi.

Portal Politico podał, powołując się na dwa źródła w Pentagonie, że informacja o zmianie nazw niektórych amerykańskich okrętów miała zostać podana do publicznej wiadomości 13 czerwca. W tym tygodniu sprawę nagłośniły jednak wcześniej media, informując o zmianie nazwy tankowca US Navy - USNS Harvey Milk. We wtorek Nancy Pelosi, demokratyczna kongresmenka z Kalifornii i była spikerka Izby Reprezentantów, przekazała, że plany Pentagonu zmiany nazw okrętów mają dotyczyć większej liczby jednostek.

Pelosi: mściwy, złośliwy ruch

Następne mają być jednostki noszące imiona przywódców ruchu na rzecz praw obywatelskich. Jak twierdzi Pelosi, administracja prezydenta USA Donalda Trumpa rozpoczęła przegląd nazw okrętów marynarki wojennej. Zmienione mają zostać te, które nie wpisują się w "etos wojownika".

"Decyzja o zmianie nazw USNS Harvey Milk i innych okrętów przez administrację Trumpa jest haniebnym, mściwym wymazaniem tych, którzy walczyli o przełamanie barier, aby wszyscy mogli podążać za amerykańskim snem. Nasze wojsko jest najpotężniejsze na świecie, ale ten złośliwy ruch nie wzmacnia naszego bezpieczeństwa narodowego ani etosu wojownika" - przekazała Pelosi w oświadczeniu na swojej stronie internetowej.

USNS Harvey Milk Źródło: Reuters

Pentagon zmienia nazwy okrętów

Stacja CBS informuje, że amerykańska marynarka wojenna rozważa zmianę nazw innych jednostek zaopatrzenia, w tym USNS Thurgood Marshall, USNS Ruth Bader Ginsburg i USNS Harriet Tubman. Zarówno Marshall, jak i Ginsburg byli sędziami Sądu Najwyższego, a Tubman czarnoskórą abolicjonistką, która pomagała niewolnikom uciec z amerykańskiego Południa za pośrednictwem tak zwanej "kolei podziemnej", czyli sieci dróg, domów i ludzi przemycających zbiegów.

W przeszłość zdarzało się już, że marynarka wojenna USA zmieniała nazwy swoich jednostek. Jak w 2023 r., gdy na prośbę Kongresu przemianowała krążownik USS Chancellorsville i statek badawczy USNS Maury. Pod Chancellorsville na przełomie kwietnia i maja 1863 r. Konfederaci ze zbuntowanych stanów południowych odnieśli wielkie zwycięstwo nad armią Północy. Okręt pływa jednak obecnie jako USS Robert Smalls, nazwany na cześć czarnoskórego niewolnika, który w czasie tej samej wojny uprowadził żaglowiec Konfederacji i przekazał go wojskom Unii.

Statek badawczy, nazwany na cześć oceanografa marynarki wojennej i byłego konfederaty, Matthew Fontaine Maury'ego, przemianowano z kolei na USNS Marie Tharp, na cześć kobiety, która opracowała pierwsze profesjonalne mapy Oceanu Atlantyckiego. Administracja prezydenta Joe Bidena usunęła również nazwiska generałów Konfederacji z nazw kilku baz wojskowych, ale Trump w marcu kazał już przywrócić wcześniejsze nazwy.

Harvey Milk - kto to

Harvey Milk to zamordowany w 1978 r. przywódca ruchu na rzecz praw gejów i weteran marynarki wojennej z czasów wojny koreańskiej. Jego postać, która wróciła w tym tygodniu na pierwsze strony gazet, jest rozpoznawalna na całym świecie dzięki filmowi "Obywatel Milk" Gusa van Santa. Obraz otrzymał w 2010 roku dwa Oscary za najlepszą rolę pierwszoplanową (Sean Penn) oraz za najlepszy scenariusz oryginalny (Dustin Lance Black). Obecnie film można obejrzeć na platformie Max, która należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24.

Sean Penn w filmie "Obywatel Milk" Źródło: mat. prasowe WBD