Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Złodziej w stroju nurka zabrał utarg restauracji i odpłynął. Policja publikuje zdjęcie

Zdjęcie opublikowane przez biuro szeryfa hrabstwa Orange
Floryda. Do kradzieży doszło w restauracji na replice parostatku
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Amerykańska policja prowadzi dochodzenie w sprawie napadu na restaurację na Florydzie. Podejrzany o kradzież pieniędzy dostał się do lokalu w stroju nurka, po czym odpłynął - poinformowały władze.

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek na przedmieściach Orlando, krótko po północy. Mężczyzna w stroju nurka wtargnął do miejscowej restauracji, stylizowanej na parostatek. W lokalu zjawił się już po jego zamknięciu. Następnie zabrał gotówkę i uciekł - poinformowało biuro szeryfa hrabstwa Orange. 

Służby opublikowały zdjęcie, na którym widać osobę w rękawicach i okularkach pływackich, ubraną w piankę i trzymającą w dłoni przedmiot przypominający spray, którym złodziej mógł próbować zamazać obiektyw kamery.

Zdjęcie opublikowane przez biuro szeryfa hrabstwa Orange
Zdjęcie opublikowane przez biuro szeryfa hrabstwa Orange
Źródło: Biuro szeryfa hrabstwa Orange

Do środy w południe czasu polskiego policja nie poinformowała o odnalezieniu podejrzanego o kradzież. Z policyjnego raportu, który cytuje portal WFTV wynika, że mężczyzna mógł ukraść od 10 do 20 tysięcy dolarów (ok. 36-71 tys. zł). W tym samym raporcie dodano, że nurek po dokonaniu kradzieży wskoczył do wody otaczającej restaurację i zniknął. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
1 godz 1 min
"Nawet przestępcy się go bali". Plantator truskawek seryjnym mordercą

"Nawet przestępcy się go bali". Plantator truskawek seryjnym mordercą

Superwizjer. Podcast
Skok na Labubu. Grupa zamaskowanych przestępców ukradła dziesiątki kartonów z zabawkami

Skok na Labubu. Grupa zamaskowanych przestępców ukradła dziesiątki kartonów z zabawkami

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: NBC News, WFTV

Źródło zdjęcia głównego: Biuro szeryfa hrabstwa Orange

Udostępnij:
TAGI:
USAFloryda
Czytaj także:
Po Krakowie skacze kangur
Po Krakowie skacze kangur. Próbują go złapać
Kraków
Na igrzyskach w Seulu Greg Louganis doznał urazu głowy
Łzy, pot i krew. Legenda igrzysk zrzuca maskę
EUROSPORT
Parada powozów królewskich
Królewski orszak. Jak do Windsoru dotarła amerykańska delegacja?
Upały we Włoszech
Tragiczny bilans lata. Zmiany klimatu mogły zabić 16,5 tysiąca ludzi
METEO
sklep kasa market - PhotoRK shutterstock_2009986085
Duże zmiany dla klientów, kary dla sklepów
BIZNES
shutterstock_2473263319
Długie życie to nie wszystko. Dlaczego warto dbać o poczucie radości na co dzień?
Anna Bielecka
imageTitle
Awansował z życiowym wynikiem, ale i spokojem. "Tu trzeba mieć chłodną głowę"
EUROSPORT
Do kradzieży doszło w sobotę
Odciął krzyż z dachu cerkwi, usłyszał zarzuty
Wrocław
49 min
pc
Dyrektorka szkoły: Dziewczyna w 7 klasie urodziła dziecko. Nie z miłości, a braku wiedzy
Debata TVN24+
WKD informuje o zmianach w zakupie biletów (zdj. ilustracyjne)
Wstrzymują sprzedaż biletów WKD w stacjonarnych automatach
WARSZAWA
Beyonce w 2024 roku
Zginęły walizki, laptopy i dyski, a na nich nowe hity Beyoncé. Zatrzymano podejrzanego
Kultura i styl
Obchody Imienin Ulicy Święty Marcin w Poznaniu, 11.11.2023.
Nie będzie korowodu podczas Imienin Ulicy Święty Marcin
Poznań
imageTitle
Siatkarze musieli się napocić. "Wiedzieliśmy, że wyjdą goście, którzy będą naparzać"
EUROSPORT
Wrak auta odnaleziono w Odrze
Maluch odnaleziony w Odrze. Jego kradzież zgłoszono w 2007 roku
Wrocław
Modernizacja kamienicy przy ul. Nowolipki 15
Socrealistyczny budynek na Muranowie odzyskuje dawne kolory
WARSZAWA
kamysz
"Dron czy rakieta?". Pytanie wprost do szefa MON
Polska
 Rachunki za prąd w górę
Jest decyzja Senatu w sprawie cen prądu
BIZNES
Burza, ciemne chmury
Gdzie jest burza? Grzmi, pada i mocniej wieje
METEO
Model eVTOL
Latający samochód w płomieniach. Doszło do kolizji
BIZNES
Dawid Z. złapany przez "łowców głów"
Próbował taranować przechodniów. Dawid Z. stanie przed sądem
Wrocław
Księżna Kate, królowa Kamila i Melania Trump (17.09.2025)
"Kluczowy moment" dla księżnej Kate i Melanii Trump
zamosc - DyziO shutterstock_2406311997
Rasistowski atak na artystów. Ruch prokuratury
Lublin
pap_20250917_0GI
Kontrowersyjny pokaz na wieży zamku. Brytyjczycy przypomnieli prezydentowi o "przyjaźni"
Ambasada Rosji w Warszawie
Kaczyński chce przeniesienia rosyjskiej ambasady. Zapowiada uchwałę
Polska
imageTitle
Świątek zaczyna walkę o punkty w Seulu. Kiedy pierwszy mecz?
EUROSPORT
praca pracownik biuro shutterstock_326441207
Rewolucja w firmach. "Ponowne przemyślenie sposobu, w jaki pracujemy"
BIZNES
tusk
Tusk "ma już dosyć mądrali"
Polska
Tyler Robinson
Ujawniono SMS-y domniemanego zabójcy Charliego Kirka
kroplowka reka pwa
Każdy rzut tej choroby może zakończyć się śmiercią
Zdrowie
Latimeria chalumnae - jeden z wciąż żyjących gatunków ryb trzonopłetwych
Nowi kuzyni "żywych skamieniałości". Przez 150 lat naukowcy mieli ich pod nosem
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica