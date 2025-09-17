Floryda. Do kradzieży doszło w restauracji na replice parostatku Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek na przedmieściach Orlando, krótko po północy. Mężczyzna w stroju nurka wtargnął do miejscowej restauracji, stylizowanej na parostatek. W lokalu zjawił się już po jego zamknięciu. Następnie zabrał gotówkę i uciekł - poinformowało biuro szeryfa hrabstwa Orange.

Służby opublikowały zdjęcie, na którym widać osobę w rękawicach i okularkach pływackich, ubraną w piankę i trzymającą w dłoni przedmiot przypominający spray, którym złodziej mógł próbować zamazać obiektyw kamery.

Zdjęcie opublikowane przez biuro szeryfa hrabstwa Orange Źródło: Biuro szeryfa hrabstwa Orange

Do środy w południe czasu polskiego policja nie poinformowała o odnalezieniu podejrzanego o kradzież. Z policyjnego raportu, który cytuje portal WFTV wynika, że mężczyzna mógł ukraść od 10 do 20 tysięcy dolarów (ok. 36-71 tys. zł). W tym samym raporcie dodano, że nurek po dokonaniu kradzieży wskoczył do wody otaczającej restaurację i zniknął.