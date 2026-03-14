USA oferują 10 milionów dolarów nagrody za informacje o władzach Iranu

Hegseth: Chamenei jest ranny i prawdopodobnie oszpecony

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Masz informacje o tych irańskich liderach terrorystów? Wyślij ją nam. Możesz zdobyć nagrodę i podlegać relokacji" - napisał Departament Stanu na oficjalnym koncie programu "Nagrody za sprawiedliwość".

Got information on these Iranian terrorist leaders?



Send us a tip. It could make you eligible for a reward and relocation. pic.twitter.com/y7avkqdGWw — Rewards for Justice (@RFJ_USA) March 13, 2026

Nowy lider na liście

Na liście osób wymienionych przez Departament Stanu, za które oferuje się 10 milionów dolarów, znalazł się między innymi nowy przywódca Iranu Modżtab Chamenei i Ali Laridżani, szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Laridżani, jeden z najważniejszych irańskich przywódców, pojawił się w piątek na zorganizowanej przez rząd demonstracji w centrum Teheranu.

Za informacje, które mogłyby doprowadzić do aresztowania byłego już przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro, oferowano nagrodę w wysokości 50 milionów dolarów. Natomiast w lutym oferowano 15 milionów dolarów za informacje o meksykańskim baronie narkotykowym El Mencho.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Adam Styczek