USA oferują 10 milionów dolarów nagrody za informacje o władzach Iranu

"Masz informacje o tych irańskich liderach terrorystów? Wyślij ją nam. Możesz zdobyć nagrodę i podlegać relokacji" - napisał Departament Stanu na oficjalnym koncie programu "Nagrody za sprawiedliwość".
Nowy lider na liście
Na liście osób wymienionych przez Departament Stanu, za które oferuje się 10 milionów dolarów, znalazł się między innymi nowy przywódca Iranu Modżtab Chamenei i Ali Laridżani, szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Laridżani, jeden z najważniejszych irańskich przywódców, pojawił się w piątek na zorganizowanej przez rząd demonstracji w centrum Teheranu.
Za informacje, które mogłyby doprowadzić do aresztowania byłego już przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro, oferowano nagrodę w wysokości 50 milionów dolarów. Natomiast w lutym oferowano 15 milionów dolarów za informacje o meksykańskim baronie narkotykowym El Mencho.
Opracował Adam Styczek
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA