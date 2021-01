Zgoda na budowę rurociągu z Kanady odwołana. Trudeau pierwszym zagranicznym rozmówcą Bidena

W niedzielę publiczny nadawca CBC podał, że Joe Biden zrealizuje swoje zapowiedzi tuż po zaprzysiężeniu, a we wtorek Trudeau pytany o Keystone XL przypomniał, że od lat popierał projekt i trwają cały czas kontakty w tej sprawie. Jednak również we wtorek minister środowiska Jonathan Wilkinson zasygnalizował podczas wirtualnego panelu, że Kanada nie będzie szczególnie się zajmować sprawą Keystone XL i woli poświęcić się tworzeniu silnych związków z USA w sprawie działań dot. klimatu – relacjonował portal Huffingtonpost.ca.

Tymczasem konserwatywny premier Alberty Jason Kenney, który wygrał wybory w 2019 roku obiecując między innymi odbudowę sektora naftowego i stworzył sztab opracowujący działania przeciwko "wrogom" ropy i gazu, zwrócił się w poniedziałek do Bidena, by "okazał szacunek Kanadzie" i usiadł do rozmów. We wtorek mówił o "szkodach dla relacji dwustronnych Kanada-USA". Pod koniec marca 2020 roku rząd Alberty zainwestował 1,5 miliarda dolarów kanadyjskich w budowę Keystone XL.