Ekstremizmem krajowy "stanowi największe zagrożenie terrorystyczne"

Grupa wyższych rangą urzędników Departamentu "natychmiast rozpocznie kompleksowy przegląd" sposobów walki z ekstremizmem: zapobiegania, wykrywania i reagowania na zagrożenia. Sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA Alejandro Mayorkas nie wyjaśnił, jakie wydarzenia sprowokowały go do przeprowadzenia wewnętrznego przeglądu, ale podczas spotkania z dziennikarzami odniósł się do szturmu na Kapitol z 6 stycznia. Powiedział, że zdarzenie to zwróciło uwagę na potencjalne zagrożenie dla kraju wynikające z działań ekstremistów.