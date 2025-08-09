Atak na Times Square. Strzelał nastolatek

Nastolatek otworzył ogień na Time Square w Nowym Jorku Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do ataku na Times Square w Nowym Jorku doszło w sobotę nad ranem czasu lokalnego. Sprawcą był 17-letni mężczyzna. Jak poinformowała rzeczniczka policji, strzały padły po kłótni z jednym z poszkodowanych. - Napastnik został zatrzymany, a jego broń zarekwirowana - przekazała.

Ranne zostały trzy osoby: 18-letnia kobieta oraz dwóch mężczyzn w wieku 19 i 65 lat. Ich stan ma być stabilny. Na razie nie wiadomo, czy sprawca znał się z ofiarami.

Na nagraniu opublikowanym przez Reutersa słychać trzy strzały, a następnie widać uciekające osoby. W oddali rozlegają się syreny.

Na Times Square w Nowym Jorku doszło do strzelaniny Źródło: Reuters

Problem masowych strzelanin w USA

Jak zauważa Reuters, w Stanach Zjednoczonych broń palna jest powszechnie dostępna, a strzelaniny są częste. Między innymi w lipcu bieżącego roku uzbrojony w karabin mężczyzna wszedł do nowojorskiego wieżowca i zastrzelił cztery osoby, po czym odebrał sobie życie.

W oświadczenia opublikowanego 4 sierpnia przez policję w Nowym Jorku wynika, że liczba strzelanin i ofiar była w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku rekordowo niska.

OGLĄDAJ: TVN24 HD