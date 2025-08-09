Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Atak na Times Square. Strzelał nastolatek

Na Times Square w Nowym Jorku doszło do strzelaniny
Nastolatek otworzył ogień na Time Square w Nowym Jorku
Źródło: Reuters
Nastolatek otworzył ogień na Times Square w Nowym Jorku. Postrzelił trzy osoby - poinformowała w sobotę agencja Reutera, cytując miejscową policję. Na opublikowanym nagraniu widać, jak po oddaniu przez sprawcę strzałów ludzie zaczynają w panice uciekać.

Do ataku na Times Square w Nowym Jorku doszło w sobotę nad ranem czasu lokalnego. Sprawcą był 17-letni mężczyzna. Jak poinformowała rzeczniczka policji, strzały padły po kłótni z jednym z poszkodowanych. - Napastnik został zatrzymany, a jego broń zarekwirowana - przekazała.

Ranne zostały trzy osoby: 18-letnia kobieta oraz dwóch mężczyzn w wieku 19 i 65 lat. Ich stan ma być stabilny. Na razie nie wiadomo, czy sprawca znał się z ofiarami.

Na nagraniu opublikowanym przez Reutersa słychać trzy strzały, a następnie widać uciekające osoby. W oddali rozlegają się syreny.

Na Times Square w Nowym Jorku doszło do strzelaniny
Na Times Square w Nowym Jorku doszło do strzelaniny
Źródło: Reuters

Problem masowych strzelanin w USA

Jak zauważa Reuters, w Stanach Zjednoczonych broń palna jest powszechnie dostępna, a strzelaniny są częste. Między innymi w lipcu bieżącego roku uzbrojony w karabin mężczyzna wszedł do nowojorskiego wieżowca i zastrzelił cztery osoby, po czym odebrał sobie życie.

W oświadczenia opublikowanego 4 sierpnia przez policję w Nowym Jorku wynika, że liczba strzelanin i ofiar była w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku rekordowo niska.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
USANowy JorkbrońStrzelanina
Czytaj także:
Paweł Kuczyński
Tak działa masowe sianie niepokoju. Przekaz, który "wreszcie wskazuje winnych"
Polska
nastolatki sklej
Ucieczka nastolatek. Jedna się znalazła, czterech nadal szukają
Kraków
Wypadek w Andrespolu
Po zderzeniu motocykl wjechał w ścianę. 27-latek w szpitalu
Najnowsze
Donald Tusk
Donald Tusk zapowiada konsekwencje w sprawie KPO
Polska
Artur Łącki, poseł KO
Jeden z najbogatszych posłów o środkach z KPO na biznes żony
BIZNES
Lato, chmury, burza, gorąco
Pogoda wkrótce się pogorszy, ale tylko na chwilę
METEO
Protest zespołu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Wygrał konkurs, dyrektorem nie został. Władze województwa przegrały w sądzie
Kielce
Ostatni „Bałtyk” odnaleziony w lesie
Przez dekady uchodził za zaginiony. Znaleziono go w lesie
Wrocław
imageTitle
Katastrofa Wąska w Courchevel. Kwalifikacje dla Bachlingera
EUROSPORT
Wojtek Friedmann o nocnej prohibicji
"Powstanie drugi rynek, potrafimy kombinować już od zaborów"
Polska
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Race, głośna muzyka i setki butelek. "Takiego spędu nigdy nie widziałam"
WARSZAWA
imageTitle
Zasłużony holenderski klub relegowany z drugiej ligi
Najnowsze
imageTitle
Prędkość peletonu a bezpieczeństwo. "Mamy tutaj dwa sprzeczne interesy"
EUROSPORT
imageTitle
Polskiej kolarce grozi czteroletnia dyskwalifikacja. Jest oświadczenie
EUROSPORT
Pożar kombajnu
Kombajn stanął w płomieniach. Nagranie
Łódź
Przelot statków powietrznych wzdłuż warszawskiej Wisłostrady
Nad Warszawą przeleciały samoloty i śmigłowce
WARSZAWA
Top of the Top Sopot Festival 2024
"To jest zawsze ekscytujące". Natasza Urbańska i Kamil Bednarek o Top of the Top Festival
Trójmiasto
Morski żółw szylkretowy
Ochrona oceanów na wielką skalę działa
METEO
shutterstock_2202178989
Łódź, Katowice, Wrocław. "Tajwańczycy powiedzieli do mnie wprost"
BIZNES
Na miejscu pracują wyspecjalizowane grupy strażaków z Poznania i Konina
Samochód pod wodą, a w nim dwa ciała
Poznań
imageTitle
Świątek i Fręch wkraczają do gry. O której godzinie dzisiaj ich mecze?
EUROSPORT
imageTitle
Michał Kwiatkowski wycofał się z Tour de Pologne
EUROSPORT
Plaża Sarakiniko na greckiej wyspie Milos
Małżeństwo utonęło na popularnej plaży
METEO
imageTitle
Smutna wiadomość od Igi Świątek. "17 lat bezwarunkowej miłości"
EUROSPORT
Dawid Podsiadło
Podsiadło o "bzdurnym argumencie". "Przede wszystkim jestem człowiekiem"
Polska
ludzie ulica przejscie na pasach shutterstock_2544658161
Praca w wakacje. Tam najlepiej to robić
BIZNES
imageTitle
Seria sankcji dyscyplinarnych. Barcelona zażądała dodatkowych informacji
EUROSPORT
Ukraińscy żołnierze w Doniecku. Ukraina , Rosja
Rosja chce zabrać ukraińskie tereny. Eksperci: kluczowy jest "pas fortec"
Na skrzyżowaniu alei Krakowskiej przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna
Wysłużona sygnalizacja zostanie wymieniona. Powstanie bezkolizyjny lewoskręt
WARSZAWA
rurociąg PERN
Wyciek z rurociągu PERN. Nie podano przyczyny
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica