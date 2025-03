Szeryf Adan Mendoza oświadczył, że po zbadaniu rozrusznika serca aktora biegli doszli do wniosku, że zgon nastąpił ponad tydzień wcześniej - 17 lutego. Dodał, że na ciałach zmarłych nie stwierdzono żadnych urazów.

Kluczowe będą badania toksykologiczne

Według szeryfa Mendozy badania toksykologiczne oraz sekcje zwłok będą kluczowe dla ustalenia, co stało się z gwiazdorem Hollywood i jego żoną. Może to trwać do trzech miesięcy, a być może dłużej.