Niedźwiedź zaatakował dwóch zapaśników. "Krew spływała wszędzie ze wzgórza"

Do zdarzenia doszło w sobotę 15 października w stanie Wyoming. Czterech nastoletnich zapaśników z Northwest College z miasta Powell wybrało się na poszukiwanie poroży jeleni do lasu Shoshone graniczącego z parkiem narodowym Yellowstone.

Atak niedźwiedzia

W pewnym momencie grupa chodząc po zalesionych wzgórzach podzieliła się na dwie pary. Idący razem Kendell Cummings i Brady Lowry około godziny 17 podczas poszukiwań natknęli się na coś, co, jak przekazali później w rozmowie z powiązaną z NBC stacją KSL-TV, od razu uznali za odchody niedźwiedzia. - Spojrzałem na Kenny'ego (Kendella - red.) i powiedziałem: niedźwiedź grizli gdzieś tu jest - opowiadał Lowry. - Chwilę później niedźwiedź wyszedł zza wierzb. Był gruby. Zaatakował mnie i zepchnął ze zbocza w stronę wąwozu, a potem dalej za mną szedł - dodał.

- Nie wiedziałem, co robić. Zwinąłem się w kulkę, a on uderzył mnie jeszcze kilka razy - relacjonował Lowry, który w wyniku ataków zwierzęcia doznał złamania ręki i kilku wymagających założenia szwów ran na udzie. Wtedy na pomoc koledze ruszył Cummings. Aby odwrócić uwagę niedźwiedzia od leżącego na ziemi chłopaka, kopnął go i pociągnął za sierść. Wtedy zwierzę rzuciło się w jego kierunku.