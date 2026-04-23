Świat

W biały dzień, na ruchliwej ulicy, okradli opancerzoną furgonetkę. Mogła zniknąć ogromna suma

Filadelfia. Uzbrojeni mężczyźni zaatakowali opancerzoną ciężarówkę
Filadelfia. Działania policji na miejscu, w którym doszło do napaści na opancerzoną ciężarówkę
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Dwóch uzbrojonych mężczyzn napadło na opancerzoną furgonetkę na jednej z ruchliwych ulic Filadelfii i uciekło z gotówką - podają media, powołując się na informacje służb. W ocenie policji z pojazdu mogło zniknąć nawet 1,8 miliona dolarów.

We wtorkowy poranek, po godzinie dziewiątej, w rejonie biznesowej dzielnicy Filadelfii dwóch mężczyzn z bronią napadło na opancerzoną furgonetkę - podaje CBS News. Stacja, powołując się na policyjne źródła podaje, że zamaskowani mężczyźni wyskoczyli z zaparkowanego samochodu i obrabowali ciężarówkę, która zatrzymała się przy punkcie wymiany gotówki. W ocenie służb w pojeździe mogło znajdować się nawet 1,8 miliona dolarów (ok. 6,5 miliona zł).

Policja poszukuje sprawców

- To szaleństwo. Wszystko trwało kilka sekund - mówiła w CBS News Karina Torres, pracująca po drugiej stronie ulicy od miejsca zdarzenia. W jej lokalu pojawili się policjanci, by obejrzeć nagrania z monitoringu. Jak podają media, podczas kradzieży nikt nie został ranny. Służby prawdopodobnie odnalazły już pojazd, którym uciekli sprawcy napadu. Został odholowany z pobocza pobliskiej autostrady - podaje stacja WMGT. Napastnicy wciąż są poszukiwani.

W ubiegłym roku okradziono kilka podobnych furgonetek należących do firmy świadczącej usługi transportu gotówki i uzupełniającej bankomaty. Według mediów służby jeszcze nie ustaliły, czy najnowszy napad może być powiązany z wcześniejszymi. Według WMGT sprawą zajmuje się FBI.

"Na miłość boską, wysadzili auto w powietrze!" Kierowca nagrał napad na furgonetkę
Redagował AM

Źródło: ABC7, CBS News, WMGT

Źródło zdjęcia głównego: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026

Ewa Żebrowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica