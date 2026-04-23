Świat W biały dzień, na ruchliwej ulicy, okradli opancerzoną furgonetkę. Mogła zniknąć ogromna suma Oprac. Ewa Żebrowska |

Filadelfia. Działania policji na miejscu, w którym doszło do napaści na opancerzoną ciężarówkę Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026

We wtorkowy poranek, po godzinie dziewiątej, w rejonie biznesowej dzielnicy Filadelfii dwóch mężczyzn z bronią napadło na opancerzoną furgonetkę - podaje CBS News. Stacja, powołując się na policyjne źródła podaje, że zamaskowani mężczyźni wyskoczyli z zaparkowanego samochodu i obrabowali ciężarówkę, która zatrzymała się przy punkcie wymiany gotówki. W ocenie służb w pojeździe mogło znajdować się nawet 1,8 miliona dolarów (ok. 6,5 miliona zł).

Filadelfia. Uzbrojeni mężczyźni zaatakowali opancerzoną ciężarówkę Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026

Policja poszukuje sprawców

- To szaleństwo. Wszystko trwało kilka sekund - mówiła w CBS News Karina Torres, pracująca po drugiej stronie ulicy od miejsca zdarzenia. W jej lokalu pojawili się policjanci, by obejrzeć nagrania z monitoringu. Jak podają media, podczas kradzieży nikt nie został ranny. Służby prawdopodobnie odnalazły już pojazd, którym uciekli sprawcy napadu. Został odholowany z pobocza pobliskiej autostrady - podaje stacja WMGT. Napastnicy wciąż są poszukiwani.

W ubiegłym roku okradziono kilka podobnych furgonetek należących do firmy świadczącej usługi transportu gotówki i uzupełniającej bankomaty. Według mediów służby jeszcze nie ustaliły, czy najnowszy napad może być powiązany z wcześniejszymi. Według WMGT sprawą zajmuje się FBI.

