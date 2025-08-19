Donald Trump przedstawił europejskich przywódców i każdego skomentował Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Myślę, że on (Putin - red.) chce uzyskać porozumienie - powiedział prezydent USA Donald Trump do prezydenta Francji Emmanuela Macrona przed rozpoczęciem konferencji prasowej. - On chce uzyskać porozumienie dla mnie - powtórzył. - Rozumiesz to? Brzmi to szalenie - dodał.

Donald Trump Źródło: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Korespondent CNN Jeff Zeleny zwrócił uwagę, że zdaniem Trumpa porozumienie miałoby być zawarte "dla niego". - Nie różni się do zbytnio od tego, co mówił w trakcie kampanii. To twierdzenie, że on byłby w stanie powstrzymać wojnę już pierwszego dnia, bo za pierwszej kadencji jego relacje z Putinem były tak silne - stwierdził.

- W każdym razie nie ma żadnych dowodów na to, że prezydent Putin byłby gotów zrobić coś dla Trumpa czy ze względu na niego. Myślę, że usłyszeliśmy próbkę nastawienia prezydenta Trumpa - dodał Zeleny.

OGLĄDAJ: TVN24 HD